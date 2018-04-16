«Вікна-новини» покажуть спецпроект про столітню боротьбу України за свою державність

З 16 по 20 квітня у випусках програми «Вікна-новини» на СТБ вийде спецпроект «Сто років потому» журналіста Леоніда Канфера, який раніше працював в Росії, а з початком гібридної війни переїхав жити в Україну. Його цикл сюжетів присвячений столітній боротьбі нашої країни за свою державність з проекцією на сьогоднішній день. Телеглядачі дізнаються про нащадків Жовтневої революції, легендарні діди яких опинилися тоді по різні боки барикад. У циклі сюжетів стане відомо – чи знайдуть спільну мову їхні онуки.

«У центрі нашої історії – двоє українців, які визначили обличчя Російської революції 1917 року. Один з них – штурмував Зимовий палац, арештовував тимчасовий уряд. Потім він же очолив перший хрестовий похід Радянської Росії проти України в 1918 році. Сто років тому. А другий – був одним з найвидніших міністрів за часів уряду, який арештовував перший українець. Ми знайшли онуків одного і другого – Антона Антонова-Овсієнка та Михайла Терещенка. У кожного з них своя боротьба. Вони написали про своїх легендарних дідусів книги. Один живе в Москві і бореться з путінським режимом, а другий, народжений у Франції, лишив французьке громадянство, переїхав в Україну і став главою свого рідного міста. Він бореться з корупцією тут. Питання нашого спецпроекту – переможуть їх чи переможуть вони, чи зустрінуться вони і яке у них ставлення до рідних дідусів, які взяли активну участь в Російській революції», – розповідає автор спецпроекту Леонід Канфер.

Рівно чотири роки тому прогриміли перші постріли на сході України, які знаменували початок гібридної війни. За останнє сторіччя Україна вже втретє захищає свої кордони від Росії. Перша війна почалася практично відразу після Жовтневого перевороту, а друга – відбулася в рамках Другої світової війни з початком окупації західноукраїнських земель і тривала аж до початку 50-х років.

В архіві СБУ можна знайти тисячі справ репресованих за радянських часів і подивитися будь-яку з них, адже архіви відкриті. Але злочини Радянської влади в Україні тільки цим не вичерпуються. Тут немає десятків тисяч жертв «Червоного терору» – офіцерів, духовенства, студентів та інтелігенції. Їх розстрілювали без суду і слідства. Також там не знайти досьє на мільйони замучених голодом, адже цих людей ніхто не рахував.

Десятки мільйонів загиблих – така ціна, яку заплатила Україна за невикористаний у 1917 році шанс на незалежність. На її територію претендували одночасно і більшовики, і німці, і поляки, але й самі українці не могли вирішити для себе, чого вони хочуть – соціалізм, монархію, капіталізм, залишатися в імперії чи будувати свою країну. Все це робилося тільки для того, щоб утримати контроль над Україною, щоб залякати суспільство, встановити такий режим, де були б неможливі протести.

Багато відповідей залишилося у 1917 році. Про що мовчать архіви СБУ, але знають нащадки двох знакових українців, що визначили обличчя російської смути – дивіться у спецпроекті «Сто років потому» з 16 по 20 квітня у випусках програми «Вікна-новини» о 17:30 і 22.00 на СТБ.

Відеоанонс за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=Lzj99_racPc