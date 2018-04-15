«Слідство ведуть екстрасенси»: яка сила зводить в могилу 11-місячну дівчинку

16 квітня 2018 року глядачі телеканалу СТБ стануть свідками шокуючого розслідування. Експерти програми «Слідство ведуть екстрасенси» спробують допомогти дитині, навіть не уявляючи, які недитячі таємниці відкриються їм під час роботи… Докладніше в матеріалі!

Історія почалася, коли екстрасенс Лариса Гуцану побачила на сайті оголошення, яке просто не могло залишити її байдужою…

«Серед сотень повідомлень на сайті для матусь моє око зачепилося за це: «Прийму в дар дитячі речі на дівчинку 5 років – в будь-якому стані». Я тоді подумала, що брати речі в будь-якому стані може змусити тільки страшна нужда… У мене донька приблизно такого ж віку, тому я вирішила допомогти жінці. Це важко пояснити, але це оголошення дійсно зачепило мене за живе», – розповідає Лариса Гуцану.

Жінка навіть уявити не могла, хто відгукнувся на її прохання про допомогу, і просто зателефонувала Ларисі, щоб подякувати за одяг. Але коли вони розговорилися, ясновидиця зрозуміла, що дівчина знаходиться в глибокому розпачі…

З’ясувалося, що автора оголошення звуть Олена Горбова з села Студеники Переяслав-Хмельницького району. Їй 22 роки і вона сама виховує двох дочок – 5-річну Олю та 11-місячну Леру. Чоловік покинув Олену в той самий день, коли молодшу дитину привезли з пологового будинку. А незабаром після вчинку чоловіка біда трапилася і з її вітчимом. Віктора збив автомобіль… і від отриманих травм він впав у кому.

Лікування Віктора щодня вимагає чималих грошей, яких, на жаль, у сім’ї просто немає. Однак найстрашніше горе звалилося на молоду жінку, коли її молодшій доньці виповнилося 3 місяці. З тих пір життя дівчинки перетворилося на справжню каторгу… Її почали мучити жахливі, схожі на напади епілепсії судоми.

Судячи за симптомами і станом дівчинки, кожен напад для неї може стати останнім. Але найдивніше, лікарі лише розводять руками і кажуть: дівчинка абсолютно здорова.

Попрацювавши з фотографією маленької Лери, Лариса відчує, що життя дитини дійсно під загрозою, і справа зовсім не в проблемах зі здоров’ям. Щоб з’ясувати, що відбувається з дівчинкою, Лариса покличе на допомогу циганську відьму Рубіну Цибульську.

Приїхавши на місце розслідування, ясновидці побачать дух мертвого хлопчика, а також… цілий натовп блукаючих мерців! Але чому духи знайшли притулок у дворі бідної жінки? Хто цей хлопчик? І невже він зводить зі світу 11-місячну дівчинку?

Екстрасенси відчують магічний вплив на дитину і вийдуть на покійну подругу Олени, Наталю. Та чи зможуть вони зрозуміти, що затягує маленьку Леру на той світ? Що налякає навіть ясновидців? Яку істоту вони побачать на кладовищі? Як все це пов’язано з маленькою дівчинкою? А також чи зможуть екстрасенси з’ясувати причини її судом – дізнайтеся вже завтра!

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