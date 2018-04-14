«Один за всіх»-11: що чекає на глядачів у десятому випуску

Вже завтра, 15 квітня, на телеканалі СТБ вийде 10 випуск гостросоціального проекту «Один за всіх»-11. По допомогу звернеться Надія Миколаївна, мати Ольги – жінки, у якої відібрали власних дітей і ось-ось позбавлять батьківських прав. Надія впевнена: якщо це станеться, її донька накладе на себе руки. Дмитру Карпачову, а також гостям і експертам студії доведеться розібратися, хто і чому прагне отримати опіку над дітьми. Детальніше – в матеріалі.

Тітка дітей, Вікторія, впевнена, що єдиний спосіб врятувати маленьких Ваню і Богдана – розлучити їх з матір’ю. Адже раніше їй вже вдалося отримати опіку над їх молодшим братом Єфимом. Навідавшись одного дня до сім’ї в гості, Віка побачила дитину роздягненою, заплаканою і зі страшною гематомою на статевому органі.

Щоб визначити, чи є травми малюка наслідком сексуального насильства, була проведена судмедекспертиза. Яким виявився її висновок? Чи є подібні ушкодження на тілі двох інших дітей? Та чи справедливо Ольгу хочуть позбавити батьківських прав?

Дивіться 10 випуск «Один за всіх»-11 завтра о 21:20 на телеканалі СТБ!

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