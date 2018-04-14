«Битва екстрасенсів»-18: ясновидці знайдуть людину, яка на 20 років відмовилася від соціуму

15 квітня в 19:00 на СТБ вийде шостий випуск містичного проекту «Битва екстрасенсів». Цього разу ясновидцям доведеться з’ясувати, хто з п’яти незнайомців став відлюдником на цілих 20 років! Також екстрасенси спробують допомогти Валентині із Запоріжжя. Жінка впевнена, що в будинку, який дістався їй у спадок, мешкає зло…

У першому випробуванні екстрасенси зустрінуться з п’ятьма незнайомцями. У житті кожного з них траплялися періоди, коли їх відносини з суспільством складалися напружено або ж були повністю відсутніми. Та лише один з гостей протягом 20 років уникав будь-якого спілкування з людьми. Хто саме – повинні відчути екстрасенси.



Також в програмі – розслідування, на яке екстрасенсів відправить сама Олена Курилова. Ясновидці спробують з’ясувати, яка сила мешкає в покинутому будинку, що дістався Валентині у спадок. Але буде одна умова: екстрасенси не повинні підходити до цього будинку. Їх завдання – працювати на максимально далекій відстані. Чорний будинок навіть через фото негативно впливає не тільки на простих людей, а й на сильних екстрасенсів…

Валентина кілька разів намагалася продати земельну ділянку, але всі її спроби закінчувалися тим, що страждав її син! Спочатку він пробив собі ногу цвяхом, пізніше – хлопчик зламав руку.

Що ж за сила налякає навіть Олену Курилову та змусить одного з екстрасенсів накинутися на гостю розслідування та на знімальну групу, чому Фекла втече в поле, і чи вдасться екстрасенсам виявити, які сили панують в покинутому будинку – дивіться цієї неділі, 15 квітня о 19:00 на СТБ.

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