«Вечір з Наталею Гаріповою» випуск 7: гість Дмитро Коляденко

Завтра, 14 квітня, у випуску 7 гумористичного шоу «Вечір з Наталею Гаріповою» в гості до ведучої прийде епатажний шоумен Дмитро Коляденко. Для свого героя Гаріпова, як і завжди, підготувала масу сюрпризів. Що чекає на Коляденка в гостях у Наталі Гаріпової – читайте в матеріалі!



Шоумен Дмитро Коляденко завжди ходить з валізою. Екслюзивно в студії «Вечір з Наталею Гаріповою» він вперше покаже, що ж носить з собою. Крім того, ведуча оголосить Коляденкові танцювальний батл і навіть запросить його сина – музиканта Філіпа. За що ведуча введе штрафи і як їй помститься зірковий гість?

Дивіться вже завтра, 14 квітня, у випуску 7 шоу «Вечір з Наталею Гаріповою» о 21:30!