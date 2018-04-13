Незамінними атрибутами будь-якого жіночого образу є аксесуари. До них можна зарахувати сумки і шарфи, окуляри і парасольки, рукавички і ремені, а також деякі види прикрас. Всі ці деталі допоможуть модницям надати їхньому луку завершеності та зробити образ яскравішим. Які модні аксесуари в тренді у 2018 році — читайте в нашому матеріалі.

Парасолі

У цьому сезоні в тренді парасольки з яскравими кольорами і незвичайними принтами. Дуже актуальні парасолі у вигляді тростини, а також з великим прозорим куполом.

Шарф

У 2018 році відомі дизайнери пропонують величезний вибір шарфів. Усі вони дуже різні і за колірною гамою, і за матеріалом, з якого виготовлені. Це може бути в’язане кашне чи натуральне хутро. І найважливіше те, що їх головна мета в цьому сезоні — привернути до себе увагу.

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Хустки

Хустки шістдесятих років знову повертаються в моду. Їх можна підібрати під будь-який лук. Яскраві однотонні або з невеликим візерунком хустки добре виглядатимуть як з шубою, так і зі шкіряною курткою. А навесні хустка може навіть замінити верхній одяг, і тут на вибір модниць — різноманіття кольорів і принтів.

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Окуляри

Вже не один рік серед завзятих модниць усього світу користуються популярністю іміджеві окуляри. Варіанти на щодень і екстравагантніші — для вечірнього виходу знайдуть своє місце і в цьому сезоні. Оригінальні форми і незвичайні текстури оправ — все це сміливо можна використовувати для створення свого образу.

Прикраси

Ось, мабуть, найулюбленіший аксесуар кожної дівчини — прикраса. У 2018 році на піку популярності буде масивність таких атрибутів, як кулони і ланцюжки, браслети і сережки зі штучних і дорогоцінних металів, які чудово доповнять будь-який образ.

Аксесуари для волосся

Потрібно зазначити, що модним аксесуаром для волосся цьогоріч будуть шпильки з перлинами. Камінь при цьому має бути натуральним і невеликого розміру.

Ремені

Актуальні моделі ременів у 2018 році – тонкі ремені-ланцюжки. Їх слід не застібати, а просто зав’язувати на поясі, також можна носити два і більше ременів одночасно.

Сумки

Що стосується сумок, то в тренді будуть рюкзаки та клатчі, а також так звані мішки. Сумки можуть бути зроблені у формі якогось предмета: фотоапарат, торт абощо. Рюкзаки з незвичайним дизайном виділять вас і додадуть яскравості образу.

Пам’ятайте, що аксесуари — це дуже важлива деталь у вбранні кожної дівчини. Тому підбирати їх варто не лише відповідно до останніх трендів моди, а й до своїх уподобань та гардеробу.