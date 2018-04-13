Україну на пісенному конкурсі Євробачення-2018 представить MELOVIN із піснею «Under the ladder». Виступ артиста відбудеться у другому півфіналі 10 травня під номером 18. Виступ співака буде заключним.

Євробачення 2018. Україна. MELOVIN – Under the ladder: дивитися кліп і слухати пісню

MELOVIN – переможець 6 сезону українського шоу «Х-Фактор». Успіху артист домігся лише з третьої спроби. З тих пір у співака величезний натовп шанувальників, яких сам MELOVIN прозвав «меловінатори».

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Композиція Under the ladder, як і кліп, були придумані самим артистом. Піснею MELOVIN намагається донести послання: як би не було важко, потрібно йти до своєї мети, не здаватися. Виступ на Нацвідборі підкорив усіх палаючими сходами, на яких співав артист – ще одне послання. Цікаво, чим дивуватиме MELOVIN у Лісабоні?

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