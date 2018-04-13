Ісландію на пісенному конкурсі Євробачення-2018 представить Арі Олафссон з піснею «Our Choice». Виступ артиста відбудеться в першому півфіналі 8 травня під номером 2.

Євробачення 2018. Ісландія. Арі Олафссон – Our Choice: дивитися кліп і слухати пісню

Ісландія однією з останніх оголосила свого представника. 19-річного артиста порівнюють з представником Білорусі Алексєєвим. Незважаючи на те, що Арі Олафссон перенервував на Нацвідборі, журі все одно віддали квиток в Лісабон йому.

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Конкурсну пісню Our Choice для Арі Олафссон написала Торунь Клаузен. Це популярна ісландська актриса і композитор, музику якої використовують в п’єсах і мюзиклах.

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