Азербайджан на пісенному конкурсі Євробачення-2018 представить Айзель із піснею «X my heart». Виступ артистки відбудеться у першому півфіналі 8 травня під номером 1.

Євробачення 2018. Азербайджан. Айзель – X my heart: дивитися кліп і слухати пісню



Представниці Азербайджану нелегко далася перемога в Нацвідборі, але тепер Айзель налаштована ще більш рішуче. Артистка виступає в джазовому стилі і має багато шанувальників.

Читайте також: Небачене Євробачення: скандали Нацвідбору на Євробачення 2018

Над піснею і номером для Євробачення працює група професіоналів, які колись готували до конкурсу Сергія Лазарєва. Мотив композиції «X my heart» трохи запозичений у пісні переможниці Євробачення 2012. Зараз команда Айзель працює над заміною аранжування.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ.