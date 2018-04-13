Австрію на пісенному конкурсі Євробачення-2018 представить Сезар Семпсон із піснею «Nobody But You». Виступ артиста відбудеться у першому півфіналі 8 травня під щасливим номером 13. Це буде не перший виступ співака на Євробаченні.

Євробачення 2018. Австрія. Сезар Семпсон – Nobody But You: дивитися кліп і слухати пісню

Сезар досить підготовлений конкурсант. Це його третій виступ на Євробаченні. До цього він був на бек-вокалі у представників Болгарії. Композицію для Сезара створювали справжні профі: болгарський письменник Борис Міланом і музикант Себастьян Арман.

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Пісня для Євробачення-2018 Сезара Семпсона – це спокійна поп-мелодія, яка оповідає про нещасного чоловіка. Невтішний молодий хлопець намагається повернути колишню дівчину. Родзинка виступу Сезара – госпел-вставки на бек-вокалі.

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