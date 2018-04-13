Чим вразить 7 випуск «Світами за скарбами»

14 квітня у 7 епізоді тревел-шоу учасники продовжать підкорювати Берлін. Завдання стануть складніше, а скарб – ближче. Чим здивує 7 випуск «Світами за скарбами» – читайте в матеріалі!

Берлін продовжує вражати учасників не тільки своєю багатою культурою, але і більш складними конкурсами. У 7 епізоді проекту «Світами за скарбами» пари будуть передавати надважливе повідомлення. Щоб перемогти в конкурсі, учасникам знадобиться як слід вивчити семафорну абетку.

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Як усе відбуватиметься, зможете побачити вже в суботу, 14 квітня, о 22:40 на СТБ.

Відеоанонс 7 випуску «Світами за скарбами» дивіться прямо зараз!

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