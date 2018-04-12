Тетяна Литвинова дала інтерв’ю журналу «Диетика»

Тетяна Литвинова, суддя кулінарного шоу «МастерШеф», дала ексклюзивне інтерв’ю журналу «Диетика». Зірка розповіла про секрети своєї ідеальної зовнішності та щасливі відносини з чоловіком. Окрім того, Тетяна поділилася з читачами рецептом свого чарівного сніданку.

Тетяна Литвинова — еталон для багатьох жінок — пропагує здоровий спосіб життя, спорт і виступає за природну красу. Тетяна розповіла журналу «Диетика» про основні правила, які дозволяють завжди тримати себе у формі і бути в гарному настрої. Таким чином, читачі дізнаються про сезонну систему харчування і важливу роль правильного сніданку. Також зірка розповість про те, які методи очищення організму вона використовувала в різні періоди свого життя.

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Суддя «МастерШеф» не так давно стала практикувати йогу: «Після розтяжок я відчуваю справжню насолоду, моє тіло ніби плескає в долоні». Крім того, Тетяна Литвинова поділилася секретами молодості шкіри та своїм ставленням до пластичної хірургії. Ну, і наостанок, Тетяна розповіла про свої стосунки з чоловіком і про те, що робить їхнє сімейне життя по-справжньому щасливим. Повністю прочитати інтерв’ю ви зможете у 5 номері журналу «Диетика», який буде в продажу до кінця квітня.

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