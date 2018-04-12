Випуск 6 шоу «Холостяк»-8 від 13.04.2018 здивує глядачів сенсаційними новинами. На одне з побачень холостяк прийде з маленькою дитиною. Невже Рожден Анусі вже став татом? А прекрасній незнайомці пощастить поїхати з холостяком до Єгипту. Швидше читайте подробиці!

На побачення з Олею Рожден прийде не сам. Разом з холостяком дівчина побачить його маленьку копію! Хто ж цей загадковий малюк? Невже Рожден вже давно став татом?

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Іншу учасницю чекає романтичний сюрприз. Холостяк запросить її на побачення до сонячного Єгипту! Кому з дівчат вдалося розбудити почуття Рождена? Хто та щасливиця, якій він готовий дарувати свою турботу й увагу?

А також, чи вдасться Насті побачитися з сином? Або ж холостяк проігнорує бажання дівчини?

Дивіться випуск 6 «Холостяк»-8 уже завтра, 13.04.2018, о 20:00, на телеканалі СТБ!

Video: «Холостяк»-8: сюрпризи шостого випуску Випуск 6 Холостяк 2018 (8 сезон) покаже, хто з дівчат покине проект. Також в Холостяк 8 сезон 6 випуск Рожден поїде з незнайомкою до Єгипту