Завтра, 12 квітня, в ефір вийде 11 випуск «Я соромлюсь свого тіла»-5. Клініка медичного проекту знову, як і кожен четвер, відкриє двері для тих, хто прагне здоров’я понад усе. З якими складними випадками стикнуться лікарі цього разу – читайте в матеріалі.

Новим пацієнтом Валерія Ославського стане Олександр Мустяца. 23-річний хлопець – модель та дизайнер. Але не без сороміцьких секретів. Зуби в нього ростуть мало не в три ряди. Саша пов’язує це із аварією в дитинстві: коли його збила машина, він залишився без молочних зубів. Невдовзі нові виросли хаотично. Більше того – тепер у Сашка зубів більше, ніж потрібно. Цього тижня стоматологи та ортодонти будуть розбиратися у загадковій аномалії.

Ще один новий пацієнт Валерія – Андрій Висоцький. Чоловік ледь не загинув під час нещасного випадку. Болгарка, із якою він працював, зірвалася і відрізала йому клапоть шкіри збоку голови. Клапоть вдалося пришити, але вухо Андрій втратив. Чи зможуть пластичні хірурги зробити нову вушну раковину пацієнтові?

А от Катерині Безвершенко дістанеться вельми норовливий пацієнт. Людмила Хабенюк від підліткового віку не може позбутися прищів. Щоправда, всі її способи боротьби з акне зводилися лише до косметології. Найдосвідченіші дерматологи проекту знайдуть причину хвороби Люди і призначать лікування. Та чи сподобається воно жінці?

За допомогою до Катерини Безвершенко звернеться маленька Іванка Сенюк. Від народження на попереку дівчинки є новоутворення, що заважає їй почувати себе впевнено і радіти життю. Жодному з лікарів досі не вдавалося встановити точний діагноз. Та «Я соромлюсь свого тіла» спробує це виправити!

Буде нова пацієнтка і в Людмили Шупенюк – 19-річна Влада Суворова, котра вважає власні груди повною катастрофою. Бо, мовляв, виглядають вони наче в 50-річної жінки, яка вигодувала кількох дітей. Варіант лікування, запропонований ведучою, просто розлютить Владу. Що саме це буде – дивіться завтра о 20:00.

Побачать глядачі продовження історій пацієнтів, чиїм лікуванням лікарі проекту опікуються вже довго. Зокрема, Назара Павлюка – хлопчика, чиє око не бачило і було майже повністю закрите повікою, а також – Оксани Якимчук, яка звернулася із скаргами на відсутність зубів і менструацій.

Наостанок – карколомний експеримент. Цього разу він буде присвячений здоров’ю сечового міхура. Катерина Безвершенко з’ясує, що знають про цей орган кияни, а Людмила Шупенюк розповість про цистит.

Дивіться 11 випуск «Я соромлюсь свого тіла»-5 вже завтра о 20:00 на телеканалі СТБ!

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