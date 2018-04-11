Квітень тішить українців не лише теплими днями, а й великодніми вихідними. Щороку святкові дати змінюються, і важливо знати їх заздалегідь, щоб спланувати своє дозвілля. Коли будуть вихідні у квітні 2018 року, дізнайтеся просто зараз!

Читайте також: Гороскоп на квітень 2018 для всіх знаків зодіаку

Тривалі вихідні дні у квітні 2018 року в Україні будуть як на початку місяця, так і в кінці. 8 квітня відзначається головне православне свято — Великдень. Оскільки святкування припадає на неділю, українці отримають додатковий день для відпочинку — 9 квітня.

Читайте також: Місячний календар садівника-городника на березень 2018 року

Також Кабмін прийняв рішення зробити вихідним днем 30 квітня. Це пов’язано з тим, що 1 травня — ще один святковий вихідний — припадає на вівторок. Тому з суботи по вівторок включно українці відпочиватимуть, але у травні бонусний вихідний доведеться відпрацювати.

Кількість робочих днів у квітні 2018 року: 19.

Кількість вихідних днів у квітні 2018 року: 11.

Веселих свят!

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ.