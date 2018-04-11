Ми вже розповідали, як приготувати для травневого пікніка смачні бутерброди. А тепер прийшов час вивчити рецепти кращих весняних салатів, які зроблять ваш виїзд на природу по-справжньому незабутнім.

Інгредієнти:

Приготування:

Перець почистіть, а баклажани і цукіні наріжте. Приготуйте маринад з води, солі, цукру та оцту. Залийте їм баклажани. Змішайте оливкова олію, цукрову пудру, сіль і перець. Перемішайте все це з болгарським перцем і цукіні. Залиште овочі на 20 хвилин. Нанизайте баклажани, цукіні, перець і помідори на шампури і підсмажте до готовності. Наріжте цибулю. Приготуйте заправку з олії, бальзамічного оцту і меду. Змішайте всі інгредієнти.

Інгредієнти:

Селера (2 стебла)

Зелене яблуко кисле

Слабосолона сьомга (150 г)

Спосіб приготування:

Нарізати селеру, яблуко і сьомгу. Заправити все невеликою кількістю вершків. Салат готовий!

Інгредієнти:

Спосіб приготування:

Листя промийте, замочіть на 15-30 хвилин в мисці з холодною водою. Обсушіть паперовим рушником і покладіть в холодильник. Для часникових крутонів – зніміть скоринку хліба і наріжте його кубиками 1 на 1 см. Збризніть підсолодженим лимонним соком. Підсушіть до легкого зарум’янювання в розігрітій до 180°С духовці протягом 10 хв. Потім розітріть часник з сіллю та оливковою олією, прогрійте на сковорідці на повільному вогні. Викладайте до ароматної олії крутони і, перемішуючи, потримайте на вогні 1-2 хвилини.

Замаринуйте куряче філе в суміші оливкової олії, соєвого соусу, часнику, меленого перцю, солі на 20-30 хвилин. Потім дістаньте філе з маринаду, обсмажте на розігрітій сковороді з оливковою олією 2-3 хвилини до золотистого кольору. Зніміть з вогню, покладіть на фольгу, додавши вершкове масло, посоліть, загорніть і відправте в духовку на 20 хвилин. В духовці – 150 градусів.

Щоб приготувати соус-заправку для салату «Цезар», 2 яйця опустити на 1 хв. в каструлю з ледь киплячою водою. Потім дістаньте з окропу і залиште на 10 хв. при кімнатній температурі. Миску змастіть розчавленим часником. У неї відправте жовтки яєць, збийте виделкою. Додайте гірчицю, вустерський соус, сік лимона, сіль, перець, поступово підливайте холодну оливкова олія. Змішайте до отримання однорідної емульсії.

Листя салату порвіть руками на невеликі частини, викладіть в миску з соусом, акуратно змішайте. Потім викладіть листя салату на тарілку. Зверху – крутони, тонкі смужки пармезану, шматочки курячого філе.