У квітні сила Місяця націлена на удосконалення у всіх сферах життя. Наш місячний календар на квітень підкаже, які дні сприятливі для нових починань, а в які краще не приймати важливих рішень і нічого не міняти.

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Молодик: 16 квітня

Повний Місяць: 30 квітня

Перша чверть: 23 квітня

Остання чверть: 8 квітня

Зростаючий Місяць: 17–29 квітня

Спадаючий Місяць: 1–15 квітня

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Оскыльки перший день квітня починається зі спадаючого Місяця, постарайтеся нічого не планувати, не починати нові проекти. Початок місяця проведіть у колі найближчих людей у спокійній обстановці, а 8 квітня будьте максимально уважні та зосереджені.

16 квітня – несприятливий день, однак не варто закриватися в собі. Зверніться до друзів по підтримку, приділіть час своєму здоров’ю. Можете записатися на масаж або на йогу, щоб розслабитися і налаштуватися на позитивний лад. Незабаром зірки зійдуться в потрібному для вас напрямку, і ви зможете виправити проблемні ситуації.

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Ближче до кінця місяця настане період зростаючого Місяця. У період з 20 квітня можна поступово планувати нові справи, впроваджувати нові ідеї. Не хвилюйтеся, якщо спочатку щось буде не вдаватися, – дуже скоро ви побачите результат, на який розраховували.

Сприятливі дні: 5, 11, 20, 25 квітня.

Несприятливі дні: 8, 16, 23, 30 квітня.

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