Куди піти в Києві на вихідних 14-15 квітня 2018 року

Теплі весняні дні в самому розпалі, а значить – вдома сидіти не можна! Ми знаємо, куди піти в Києві на вихідних, щоб не померти з нудьги. Читайте в матеріалі інформацію про найяскравіші заходи столиці.



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Kyiv Coffee Festival vol. 4



14-15 квітня

вул. Біломорська, 1

Навіть якщо ви не професійний кофеман, а просто любите каву – вам варто сюди прийти. На фестивалі будуть вчити варити, пити, дегустувати, обсмажувати і робити багато інших махінацій із підбадьорливим напоєм. Гості з Європи розкажуть про свої традиції обсмажування і приготування кави, поділяться модними тенденціями і унікальними секретами вибору якісних зерен. Ви станете свідком трьох кавових чемпіонатів.

Ціна: 100 грн.

Виставка «Канікули за кордоном»

14 квітня

Hilton Kyiv

На виставці у вас буде можливість поспілкуватися із представниками освітніх установ Швейцарії, Канади, Великобританії. Експерти розкажуть, як організувати своїй дитині або всій сім’ї корисну і безпечну поїздку за кордон. На виставці ви познайомитеся із мовними та освітніми програмами провідних університетів світу. Вам також допоможуть підібрати курс для літніх канікул: за віком, інтересами дитини і перевагами батьків.

Вхід вільний. Реєстрація тут: bit.ly/holidays-event

Vivienne Mort, Презентація альбому «Досвід»



14 квітня

Жовтневий палац

Талановита українська група вирушає у всеукраїнський тур. Артисти поділяться зі слухачами новим творінням, альбомом «Досвід». Якщо ви цінуєте оригінальність і сміливість, то цей концерт точно для вас. Якщо ви ще не знайомі з творчістю колективу Vivienne Mort, концерт чудовий спосіб це виправити.

Ціна: 220-870 грн.

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Лекція «Зв’язки вирішують все»

14 квітня

CEO Club Ukraine

На тематичному майстер-класі професійний бізнесмен і коуч поділиться своїми секретами успіху. Сергій Гайдайчук успішно реалізував кілька масштабних проектів, чим довів, що про зв’язки він знає чимало. На заході ви дізнаєтеся, як і з ким заводити стосунки, які моделі поведінки застосовувати до певних людей і багато іншого.

Ціна: від 200 дол.

Kyiv NoWaste Race 2018

15 квітня

Ботанічний сад ім. Гришка

На забігу ви зможете не тільки відмінно провести час і попрацювати на користь здоров’я, але і внести вклад у майбутнє своєї країни. Гроші, виручені з заходу, підуть на будівництво другої станції вторсировини в Києві. Мета проекту – позбавити Україну від сміття, зробити сортування і переробку доступним, зручним і звичним для українців елементом життя.

Ціна: 450 грн, дітям безкоштовно

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Фільм-виставка «Вінсент ван Гог – Новий погляд»

15 квітня

Кінотеатр Київ

До 125 річниці смерті великого художника куратор музею ван Гога і талановитий режисер підготували незвичайну кінострічку. У фільмі ви побачите найбільш значущі роботи Вінсента ван Гога, почуєте історію їх створення і познайомитеся із найвидатнішими копіями його картин. Фільм демонструється англійською мовою з українськими субтитрами.

Ціна: 150 грн.

Воркшоп «Я – Бренд: покрокова інструкція по створенню бренду»

15 квітня

Chasopys EduSpace

Куди не підеш, всюди бренди. У сучасному світі вони заполонили всі ніші: будь то марка одягу або людина. На практичному воркшопі вас навчать створювати бренд із нуля і прописувати цілі стратегії його розвитку. На майстер-класі ви дізнаєтеся, які методи найефективніші, які імениті бренди їх використовують і як все це застосувати в своєму проекті.

Ціна: 500 грн.

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