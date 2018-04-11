Куди піти в Києві на вихідних 14-15 квітня 2018 року

Теплі весняні дні в самому розпалі, а значить – вдома сидіти не можна! Ми знаємо, куди піти в Києві на вихідних, щоб не померти з нудьги. Читайте в матеріалі інформацію про найяскравіші заходи столиці.
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Kyiv Coffee Festival vol. 4
14-15 квітня
вул. Біломорська, 1
Навіть якщо ви не професійний кофеман, а просто любите каву – вам варто сюди прийти. На фестивалі будуть вчити варити, пити, дегустувати, обсмажувати і робити багато інших махінацій із підбадьорливим напоєм. Гості з Європи розкажуть про свої традиції обсмажування і приготування кави, поділяться модними тенденціями і унікальними секретами вибору якісних зерен. Ви станете свідком трьох кавових чемпіонатів.
Ціна: 100 грн.
Виставка «Канікули за кордоном»
14 квітня
Hilton Kyiv
На виставці у вас буде можливість поспілкуватися із представниками освітніх установ Швейцарії, Канади, Великобританії. Експерти розкажуть, як організувати своїй дитині або всій сім’ї корисну і безпечну поїздку за кордон. На виставці ви познайомитеся із мовними та освітніми програмами провідних університетів світу. Вам також допоможуть підібрати курс для літніх канікул: за віком, інтересами дитини і перевагами батьків.
Вхід вільний. Реєстрація тут: bit.ly/holidays-event
Vivienne Mort, Презентація альбому «Досвід»
14 квітня
Жовтневий палац
Талановита українська група вирушає у всеукраїнський тур. Артисти поділяться зі слухачами новим творінням, альбомом «Досвід». Якщо ви цінуєте оригінальність і сміливість, то цей концерт точно для вас. Якщо ви ще не знайомі з творчістю колективу Vivienne Mort, концерт чудовий спосіб це виправити.
Ціна: 220-870 грн.
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Лекція «Зв’язки вирішують все»
14 квітня
CEO Club Ukraine
На тематичному майстер-класі професійний бізнесмен і коуч поділиться своїми секретами успіху. Сергій Гайдайчук успішно реалізував кілька масштабних проектів, чим довів, що про зв’язки він знає чимало. На заході ви дізнаєтеся, як і з ким заводити стосунки, які моделі поведінки застосовувати до певних людей і багато іншого.
Ціна: від 200 дол.
Kyiv NoWaste Race 2018
15 квітня
Ботанічний сад ім. Гришка
На забігу ви зможете не тільки відмінно провести час і попрацювати на користь здоров’я, але і внести вклад у майбутнє своєї країни. Гроші, виручені з заходу, підуть на будівництво другої станції вторсировини в Києві. Мета проекту – позбавити Україну від сміття, зробити сортування і переробку доступним, зручним і звичним для українців елементом життя.
Ціна: 450 грн, дітям безкоштовно
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Фільм-виставка «Вінсент ван Гог – Новий погляд»
15 квітня
Кінотеатр Київ
До 125 річниці смерті великого художника куратор музею ван Гога і талановитий режисер підготували незвичайну кінострічку. У фільмі ви побачите найбільш значущі роботи Вінсента ван Гога, почуєте історію їх створення і познайомитеся із найвидатнішими копіями його картин. Фільм демонструється англійською мовою з українськими субтитрами.
Ціна: 150 грн.
Воркшоп «Я – Бренд: покрокова інструкція по створенню бренду»
15 квітня
Chasopys EduSpace
Куди не підеш, всюди бренди. У сучасному світі вони заполонили всі ніші: будь то марка одягу або людина. На практичному воркшопі вас навчать створювати бренд із нуля і прописувати цілі стратегії його розвитку. На майстер-класі ви дізнаєтеся, які методи найефективніші, які імениті бренди їх використовують і як все це застосувати в своєму проекті.
Ціна: 500 грн.