11.04.2018 в 11 випуску «МастерШеф» підлітки гратимуть у «Монополію», вигідно чи не дуже обмінюючись своїми припасами. Крім того, підлітки будуть пригощати учасників останнього сезону «МастерШеф». Але чи вдасться їм здивувати своїх гостей — дізнаємося вже завтра!

У 11 випуску «МастерШеф» підлітки будуть освоювати кулінарну версію «Монополії». Таким чином, «Містер Міняйло» Юра Турчин обміняє абсолютно всі свої запаси на «найнеобхідніше» — на чайну ложечку!

Настя Кобиляцька так тепло зустріне своїх кумирів — Володимира Троцького і Вадима Бжезинського (Паву). Але чому ця зустріч так розсердить самих учасників 7 сезону «МастерШеф»? Невже Настя подасть їм несмачну страву?

Завтра у Саші Лукомського просто «закипить» мозок — адже всі будуть тиснути на нього! Чи зуміє Саша зосередитися і прийняти правильне рішення? Дізнаємося вже завтра о 20:00 на телеканалі СТБ.

Дивіться також: «МастерШеф»: що чекає на глядачів у випуску 11 від 11.04.2018 (АНОНС)

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ.