Природа безпосередньо впливає на здоров’я і самопочуття людей. Щоб розуміти, до чого готуватися, важливо враховувати графік магнітних бур на квітень 2018. Як позбутися поганого самопочуття залежно від розкладу магнітних бур – читайте в матеріалі.
У квітні очікується кілька сплесків магнітної активності, які відчують на собі метеозалежні люди. Навіть ті, хто не залежить від погодних умов, можуть відчути погіршення емоційного та фізичного стану.
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Прогноз магнітних бур на квітень 2018 року
У перших числах місяця очікуються слабкі та середні магнітні бурі. Сплески активності, хоч і не сягнуть максимуму, все одно вплинуть на самопочуття. Можливі перепади настрою і раптові головні болі. Фізичну слабкість відчуватимуть метеозалежні люди.
З 15 квітня розпочнеться пік активності небесного явища. Середина місяця стане найскладнішою і для тих, хто метеозалежний, і для не залежних від магнітних бур. Люди, які мають хронічні захворювання, постраждають найбільше. Можливі порушення сну і серцевого ритму.
У кінці місяця магнітні бурі ослабнуть. Самопочуття має покращитися, однак все ще залишаться загальна слабкість і головний біль.
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Як допомогти собі впоратися із магнітними бурями:
- Проводити більше часу на свіжому повітрі.
- Залишатися у спокійній домашній обстановці.
- Уникати сварок і стресу.
- При погіршенні стану випити заспокійливий засіб.
- Знизити або зовсім припинити фізичні навантаження.
- Не вживати алкоголь і шкідливу їжу.
- Пити якомога більше води.
Тепер ви підготовлені до негативного впливу магнітних бур і знаєте, як захистити своє здоров’я!
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