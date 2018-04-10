Афіша концертів на квітень 2018 року, яку ми підготували спеціально для вас, допоможе провести наступний весняний місяць у піднесеному і по-справжньому теплому настрої. Завдяки нашій добірці ви зможете якнайкраще спланувати своє дозвілля. Читайте афішу концертів на квітень 2018 року від сайту stb.ua і проведіть вільний час цікаво та весело!

Вівальді і П’яццолла – «Пори року»

1 квітня 19:00

Будинок архітектора

Вартість квитків: 250–275 грн

Helloween. Pumpkins United World Tour 2017/2018

9 квітня 19:00

Київський Палац спорту

Вартість квитків: 750–1550 грн

Nothing but Thieves

10 апреля 20:00

ATLAS

Стоимость билетов: 2200 грн

Nota Bene Chamber group

12 квітня 19:30

Будинок «Майстер Клас»

Вартість квитків: 150 грн

Nazareth

12 квітня 19:00

Міжнародний центр культури та мистецтв

Вартість квитків: 450–1950 грн

Adam Gontier

13 квітня 19:00

Будинок культури НТУУ КПІ

Вартість квитків: 549–2199 грн

Табула Раса

14 квітня 22:00

Docker-G pub

Вартість квитків: 125–150 грн

Бумбокс – «Знову трійка»

19 і 20 квітня 20:00

ATLAS

Вартість квитків: 499–2199 грн

Thirty Seconds to Mars

30 квітня 20:00

Київський Палац спорту

Вартість квитків: 1250–4500 грн

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