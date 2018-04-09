Квітень тішить українців не лише теплими днями, а й великодніми вихідними. Щороку святкові дати змінюються, і важливо знати їх заздалегідь, щоб спланувати своє дозвілля. Коли будуть вихідні у квітні 2018 року, дізнайтеся просто зараз!

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Тривалі вихідні дні у квітні 2018 року в Україні будуть як на початку місяця, так і в кінці. 8 квітня відзначається головне православне свято — Великдень. Оскільки святкування припадає на неділю, українці отримають додатковий день для відпочинку — 9 квітня.

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Також Кабмін прийняв рішення зробити вихідним днем 30 квітня. Це пов’язано з тим, що 1 травня — ще один святковий вихідний — припадає на вівторок. Тому з суботи по вівторок включно українці відпочиватимуть, але у травні бонусний вихідний доведеться відпрацювати.

Кількість робочих днів у квітні 2018 року: 19.

Кількість вихідних днів у квітні 2018 року: 11.

Веселих свят!