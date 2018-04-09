«Слідство ведуть екстрасенси»: таємнича потойбічна істота з шафи нападає на дітей

10 квітня глядачі телеканалу СТБ побачать черговий випуск програми «Слідство ведуть екстрасенси». Цього разу ясновидці вирушать до села Доброгостів Львівської області, щоб з’ясувати, яка сутність вже не перший рік тероризує одну з місцевих сімей. Докладніше в матеріалі.

Ігор та Ірина Фаріма, а також їхні діти Тереза, Марія і Михайло останні кілька років живуть у постійному страху. Причина цього – потойбічна істота, яка живе в їхньому будинку і переслідує дітей під виглядом чоловічого силуету… Діти розповідають, що сутність, яка живе в шафі, щоночі виходить і намагається затягнути їх всередину.

Спочатку Ігор з Іриною списували розповіді дітей про нічні кошмари на їхню фантазію, але потім і самі переконалися: з шафою дійсно щось не так.

Її неодноразово ремонтували, але все безрезультатно: полички ламаються самі по собі, речі вивалюються. Батьки дітей чого тільки не робили: святили, переставляли в інше місце, але жахи не припиняються. Через страх діти практично не сплять, а Михайло і зовсім тікає з дому.

Розслідувати справу візьмуться емпат Лариса Гуцану та чорнокнижник Андрій Сатаненко.

Приїхавши на місце, ясновидці побачать над дітьми Ігоря та Ірини тінь без очей. Якась потойбічна істота, яку Лариса ніколи раніше не зустрічала.

«За спинами Терези, Марії та Михайла стоїть прислужник мого господаря», – повідомить Андрій Сатаненко.

Під час розслідування екстрасенси з’ясують, що сутність переслідує не тільки дітей, а й Ірину з чоловіком. Крім того, Ігор бачив її, ще коли був дитиною і жив у батьківському домі… А найстрашніше – вона не з’явилася сама…

Хто і чому прив’язав потойбічну істоту до сім’ї? Які цілі переслідує таємнича сутність? Що трапиться, коли ясновидці спробують знищити шафу, в якій вона живе? І як до цієї справи причетна мати Ірини? Дивіться вже завтра о 20:00 на СТБ.

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