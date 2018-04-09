Кіноафіша на квітень 2018 року від сайту stb.ua допоможе вам визначитися з вибором, що варто подивитися в кінотеатрах Києва та країни. Звичайно, весна – пора відпочинку і прогулянок на свіжому повітрі. Але навіть хороша погода – не привід відмовлятися від походу в кінотеатр. Читайте нашу кіноафішу на квітень, і ви обов’язково знайдете, що подивитися в кінотеатрах у вільний час!

Жага смерті

Жанр: кримінальний бойовик

Країна, рік: США, 2018

Тривалість: 108 хвилин

Ремейк однойменного фільму 1974 року. Головний герой – доктор Пол Керсі – працює хірургом. Вдома на нього чекає кохана дружина Люсі та дочка Джордан. Одного разу унаслідок жахливого хуліганського нападу на його будинок, дружина і дочка виявляються жорстоко побитими та зґвалтованими. Люсі вмирає у Пола на руках. Через надмірну завантаженість, поліція не може виділити достатньо часу на розслідування цього злочину, і Пол вирішує взяти справу в свої руки! Таємничий одинак, який безжально відстрілює злочинців на вулицях Чикаго, дуже швидко привертає увагу ЗМІ…

Кікбоксер: Реванш

Жанр: бойовик

Країна, рік: США, 2018

Тривалість: 110 хвилин

Відтоді як Курт Слоан покинув Таїланд, зарікшися не повертатися, минуло вже 12 місяців. Історія починається на заповненій арені, де Курт бере участь у новому поєдинку – за титул чемпіона світу за версією ММА! Саме під цим приводом його заманили у Бангкок. Однак зовсім скоро головний герой дізнається, що зможе покинути Таїланд лише після поєдинку з грізним суперником, зріст якого перевищує два метри, а вага понад 180 кг. Курта чекають складні тренування, адже ставка майбутнього бою – його життя.

Небезпечний бізнес

Жанр: бойовик, комедія

Країна, рік: США, 2018

Тривалість: 111 хвилин

Гарольд Сіноїк (Гринго) працює в одній зі звичайних фармацевтичних компаній. Його начальниця, ділова та енергійна бізнес-леді, дізнається, що один з її співробітників дізнався унікальну секретну формулу, і вирішує використати це з метою наживи. Гринго розігрує спектакль з власним викраденням і просить у компанії значну суму за викуп. Однак заради блага компанії зухвала, але рішуча начальниця готова на все! Смерть викраденого співробітника є оптимальним рішенням проблеми. Щоб вижити, раніше законослухняний Гринго стає справжнім злочинцем.

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За подих від тебе

Жанр: фантастика

Країна, рік: Франція, 2018

Тривалість: 101 хвилина

Одного дня життя парижан перевертається з ніг на голову. Раптово місто занурюється в густий туман. Минають дні, а ситуація тільки погіршується, адже стає відомо, що туман згубно впливає на здоров’я людей. Це явище встигає охопити всю столицю, залишивши в живих лише тих, хто встиг сховатися… У цій катастрофічній ситуації подружня пара намагається зробити все, щоб врятувати себе та свою одинадцятирічну доньку, прив’язану до дому через невиліковну хворобу.

Таксі 5

Жанр: бойовик, комедія, кримінал

Країна, рік: Франція, 2018

Тривалість: 100 хвилин

Знаменитий Люк Бессон укотре влаштовує на дорогах Марселя божевільні гонки. Блискучому поліцейському комісару Жиберу та крутому автолюбителю Сільвену Маро слід зупинити «банду італійців», які тероризують місто на невловимому «Ферарі»! Для того щоб упіймати бандитів, інспектор змушений об’єднається з нікудишнім водієм Едді Маклуфом, племінником легендарного Даніеля, який, на жаль, мало чим нагадує свого дядька.

Операція «Ентеббе»

Жанр: Драма, кримінал, трилер

Країна, рік: США, Великобританія, 2018

Тривалість: 107 хвилин

У 1976 році четверо терористів захопили в полон літак, який прямував з Тель-Авіва до Парижа. Екіпаж змушений був здійснити посадку в аеропорту Ентеббе, Уганда. Озброєні люди, які взяли в полон 248 пасажирів, висунули свої умови – звільнити палестинських злочинців з ізраїльських в’язниць, в іншому випадку невинні пасажири будуть вмирати. Щоб врятувати заручників, влада йде на ризик! Будь-яка помилка може позбавити життя сотні людей…

Леонардо: Місія Мона Ліза

Жанр: анімація, пригоди, сімейний

Країна, рік: Італія, 2018

Тривалість: 85 хвилин

Головний герой – юний винахідник Леонардо з міста Вінчі. Повністю присвятивши себе винахідництву, він живе звичайним мирним життям. У нього є найкращий друг на ім’я Лоренцо, хлопець у всьому допомагає Лео і підтримує всі його ідеї, але є і прекрасна Джоконда, яка постійно насміхається над ідеями генія-початківця. Одного разу, коли таємничий мандрівник розповідає героям про загублений скарб, троє друзів, покладаючись на удачу, вирушають у захопливу, але небезпечну подорож!

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