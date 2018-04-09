Гороскоп на тиждень з 9 по 15 квітня 2018 року

Астрологи пророкують цікавий тиждень і яскраві події для багатьох знаків зодіаку. Кому що приготували зірки — дізнайтеся в нашому гороскопі на тиждень з 9 по 15 квітня 2018 року.

Овен

Проблеми відходять у минуле. Цього тижня ви зможете вирішити свої фінансові негаразди та зробити вигідні вкладення. Але остерігайтеся шахраїв.

Телець

Проявіть терпіння і шукайте компроміси. Саме вони допоможуть вам залишитися в кращому положенні, ніж ваш опонент. Любовні справи ліпше вирішувати на вихідних.

Близнюки

Не хитруйте і залишайтеся собою, тоді удача буде на вашому боці. Вам зроблять гарну пропозицію в роботі. Сімейні турботи зміняться добрими звістками.

Рак

Правильно розподіляйте свою роботу і не проявляйте поспіху. З середи вас чекає додатковий прибуток. Потіште своїх близьких приємними подарунками.

Лев

Ставтеся до проблем з гумором, і вони відступлять. Проявіть свої дипломатичні якості в діловій сфері, і вигідні пропозиції не змусять себе чекати. Законні вихідні проведіть на свій розсуд.

Діва

Ваші плани реалізуються легко, але чим менше ви про них розповідатимете, тим краще все складеться в майбутньому. Зміни в особистому житті очікуються в п’ятницю — готуйтеся до гарних романтичних стосунків.

Терези

Не придумуйте собі проблеми на рівному місці. Краще подумайте про своє особисте життя: заведіть цікаве знайомство і сходіть на побачення.

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Скорпіон

Крокуйте до перемог впевнено і не витрачайте свої сили на дрібниці. У вівторок вирішите свої фінансові проблеми, а в середу зможете підписати вигідний контракт.

Стрілець

Слідкуйте за інформацією, вирішуйте важливі завдання, вам буде щастити. Не бійтеся своїх помилок. У любовні пригоди занурюйтесь не раніше суботи.

Козеріг

Цього тижня у вас все піде як по маслу. Але остерігайтеся інтриг і пліток з боку колег. Пам’ятайте, репутація зараз дуже важлива, тому не виставляйте себе в невигідному світлі.

Водолій

Пам’ятайте, всіх грошей заробити не можна, тому розслабтеся і періодично відпочивайте. У четвер плануйте любовні зустрічі та романтичні побачення.

Риби

Тиждень насичений роботою. Ви будете крутитися, як білка в колесі. Намагайтеся не скаржитися на долю, адже до вихідних ситуація помітно покращиться. На суботу та неділю плануйте активний відпочинок.

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