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Телеканал СТБ / Привітання з Благовіщенням: красиві, в віршах і для смс

Привітання з Благовіщенням: красиві, в віршах і для смс

Телеканал СТБ

Сьогодні, 7 квітня 2018 відзначають велике православне свято. Хочете привітати своїх близьких з Благовіщенням? Ми підібрали красиві, короткі привітання українською мовою, які можна відправити в смс, поштою або в соціальних мережах. А також будь-яке з цих поздоровлень з Благовіщенням можна швидко вивчити і прочитати  рідним людям. Красиві поздоровлення з Благовіщенням – у матеріалі від stb.ua.

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поздравления с Благовещением

Всім сьогодні я на світі

Хочу побажати,

Сподіватись лиш на краще,

Й віру зберігати.

Благовіщення сьогодні

Непросте це свято,

Будьте також ви здорові

І живіть багато!

***

Нехай Благовіщення прийде

І вам здоров’я принесе,

Нехай Господь благословить,

Нехай за все винагородить.

Живіть весело завжди,

Щоб не прийшла до вас в будинок біда,

Щоб нудьга чужою вам була,

І радість вас знайти змогла!

***

З Благовіщенням вітаю!

Всього світлого і доброго бажаю!

Миру в домі, віри святої

І любові самовідданої!

***

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смс поздравления с благовещением

Сестру привітаю всією душею

Я з Благовіщенням великим,

Нехай прийде успіх великий,

А щастя буде багатоликим!

***

У Благовіщення поспішаю я,

Всіх привітати православних!

Всім бажаю я здоров’я

І справ праведних і славних!

***

Радісних звісток,

Миру й добра

В свято чудове

Зичу вам я.

Міцного здоров’я,

Сонця й весни,

Любові, надії,

Віри й краси!

***

Вітаю з великим християнським святом — Благовіщенням Пресвятої Богородиці! Нехай все в житті приносить душевне задоволення, спокій, мир і гармонію. Хай дім наповниться затишком і достатком. Нехай чистими будуть помисли і дії. Щастя вам, добрих звісток, добра і любові. Нехай ваша віра буде непохитною!

***

поздравления с благовещением в прозе

Вітаю з Благовіщенням Пресвятої Богородиці, з святом доброї надії і світлої віри. Бажаю, щоб у житті були тільки добрі вісті, тільки щасливі дні, тільки щирі почуття, тільки добрі друзі, тільки вірне кохання.

***

Сьогодні в це святе, світле свято Благовіщення Пресвятої Богородиці, я хочу побажати всім міцної віри, тепла в домі, душевного спокою і благочестивих думок! Нехай навколо вас завжди панує тільки мир і процвітання, а всі біди обходять вашу сім’ю та рідних стороною!

***

Сьогодні я хочу тобі сказати, що Діва Марія піклується про кожного з нас, що вона оберігає нас від бід і зла. Тому будь спокійним, нехай твоя віра зміцнюється, а серце наповнюється добрими думками і почуттями! Зі святом!

З Благовіщенням вас та ваших рідних!

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