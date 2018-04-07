Великдень є символом вічного життя та перемоги над смертю, а також очищення від гріхів, тому традиційно відзначається усім християнським світом. Для вірян Воскресіння Христове є головною подією церковного календаря, тому його називають «святом свят і торжеством із торжеств». Підготовка до православного Великодня у 2018 році розпочалася 19 лютого з Великого посту, а саме свято випадає на 8 квітня.
Читайте також: Смс-привітання з Великоднем. Короткі, красиві, в віршах
Крім Великого посту підготовка вірян до Великодня включає Чистий четвер, Страсну п’ятницю та Велику суботу. В останній четвер перед Воскресінням Христа слід провести в помешканні генеральне прибирання, а також очистити тіло. Після цього – в п’ятницю та суботу – віряни осмислюють мученицьку смерть Христа, якою він спокутував гріхи людей і відкрив їм дорогу до спасіння душі.
Читайте також: Що покласти у великодній кошик
Ще до Чистого четверга православним слід приготувати святкові паски та яйця, щоб освятити їх під час богослужіння у Велику суботу. Найкраще фарбувати яйця цибулевим лушпинням у червоний колір, адже, за легендою, саме так Марія Магдалина змусила римського імператора Тиберія повірити у воскресіння Христа – коли звичайне яйце в її руках раптом стало червоним (як символ крові Ісуса).
Читайте також: Страви на Великдень 2018. Що приготувати
Святкові паски та крашанки – не єдині страви для святкового столу. Крім них подають холодець, буженину, сирні паски, запечену домашню птицю тощо.
Читайте також: Коли пекти паски на Великдень 2018
Святкування Великодня триває 40 днів, оскільки саме стільки часу Христос провів на землі зі своїми учнями після воскресіння. Особливі святкування в храмах влаштовують через тиждень після Великодня – коли на Світлу седмицю проводяться урочисті богослужіння, хресні ходи, окроплення святою водою. Весь тиждень після Великодня прийнято ходити в гості до близьких, на гуляння, христосатися і дарувати подарунки.
Читайте також: Чому Великдень святкується щороку в різні дні