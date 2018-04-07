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Телеканал СТБ / Благовіщення 2017: що можна й не можна робити

Благовіщення 2017: що можна й не можна робити

Телеканал СТБ

Якого числа Благовіщення в 2018 році та історію свята ми вже розповідали. А що можна і не можна робити на Благовіщення 2018 повідала двічі переможниця і суддя «Битви екстрасенсів», експерт проекту «Слідство ведуть екстрасенси», ясновидиця Олена Курилова.

«Благовіщення – одне із найулюблених мною християнських свят, – зізналася спадкова ясновидиця. – Воно було особливо у пошані в моєї бабусі Марії, яка цього дня роздавала нам пташок з тіста, яких пекла напередодні. В одної з пташок під крильцем була монетка. І вона говорила так: «Кому цього ж дня дістанеться пташка з монеткою, того поцілує ангел і буде удача весь рік».

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курилова

Що можна робити на Благовіщення 2018

Олена Курилова каже, що в цей день потрібно добре мріяти, загадувати бажання й просити про допомогу у світлих сил. У старовину люди збиралися всім селом і йшли до млина, сідали й мріяли, просили благословення на всі свої справи і починання. Увечері свічок у будинках не палили, бо сподівалися побачити світло ангела.

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Чого робити на Благовіщення не можна

«У Благовіщення ніколи не працювали, а тільки планували своє життя. В жодному разі не можна висаджувати город або працювати в саду – врожаю не буде. Сприятливим днем для посадки вважається наступний день після Благовіщення. Той день тижня, на який припадає свято, вважається на цілий рік невдалим для посадки. В жодному разі не шийте, не періть, не займайтеся прибиранням. Пам’ятайте, що пташка гнізда не в’є, а дівка косу не плете. Існує легенда, що зозуля на Благовіщення вила собі гніздо. Ось тепер вона назавжди залишилася без свого гнізда і підкладає яйця у чужі. Не можна приділяти увагу зачісці, волоссю, тобто стригтися або фарбувати волосся. Вважається, що будете мати проблеми в заміжжі та зі здоров’ям. Особливо стосується молодих незаміжніх дівчат», – каже Олена Курилова.

Любіть це свято, і ангели вас почують!

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