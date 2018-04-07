«Битва екстрасенсів»-18: під час розслідування ясновидці стануть жертвами задухи

8 квітня о 19:00 глядачі телеканалу СТБ побачать п’ятий випуск містичного проекту «Битва екстрасенсів»-18. Ясновидцям доведеться розібратися, чому всі чоловіки, які оточують Любов Тарахтій із села Підвисоке Кіровоградської області, обривають своє життя за допомогою петлі. Під час розслідування екстрасенси стануть жертвами незрозумілої задухи!

У першому випробуванні ясновидці традиційно зустрінуться з незнайомцями. Цього разу їх буде четверо. У всіх героїв програми є проблеми у стосунках з рідними. Але тільки один із них своєю любов’ю і турботою перетворює життя коханої та близької людини на пекло. Хто і чому саме – з’ясовуватимуть учасники реаліті.

Під час випробування екстрасенси не тільки визначать цю людину і дадуть відповіді на безліч болючих питань, а й самі «проживуть» те, що переживали герої програми. Але чому один з ясновидців несподівано для всіх почне бити стінку?

Та чи зможуть ясновидці помирити «люблячого ката» та його жертву – дізнайтеся зовсім скоро!

Крім того, учасники «Битви екстрасенсів» спробують розібратися, чому всі чоловіки, які оточують 50-річну Любов Тарахтій із села Підвисоке Кіровоградської області, обривають своє життя за допомогою петлі.

Першим пішов з життя батько Любові, після цього помер вітчим. Через п’ять років жінка поховала старшого брата – Олександра. Після цього смерть забрала життя її другого чоловіка – Ігоря. А чотири роки тому загинув брат Володимир. Ні героїня, ні її односельці не розуміють, чому всі чоловіки йдуть з життя, повісившись.

Під час розслідування екстрасенси стануть жертвами незрозумілої задухи.

Невже на них теж почала полювання та сила, яка зводить зі світу чоловіків роду Любові, та чи вдасться ясновидцям з’ясувати причину загадкових смертей – дізнайтеся цієї неділі, 8 квітня, о 19:00 на СТБ!

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