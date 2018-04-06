«Вечір з Наталею Гаріповою» випуск 6: героєм шоу стане Павло Зібров

Вже завтра, 7 квітня, глядачі побачать випуск 6 гумористичного шоу «Вечір з Наталею Гаріповою». В гості до ведучої прийде співак, композитор і Народний артист України Павло Зібров. Детальніше – у нашому матеріалі.



Незважаючи на те, що Павло Зібров представник старої школи шоу-бізнесу, його ім’я досі на слуху. Він активно виступає на різних презентаціях, читає реп, знімає стьобні кліпи і навіть створює діджей-сети для вечірок під псевдонімом Dj ZIBREMBO. Артист вміє пожартувати над собою і відкрито демонструє це глядачам. Для Наталі Гаріпової він співатиме, розповідати веселі історії зі свого життя і навіть познайомить з дружиною. Чому ведуча назве його Іво Бобулом і як помститься їй Павло Зібров?

Дивіться вже завтра, о 21:30 у випуску 6 «Вечір з Наталею Гаріповою»!