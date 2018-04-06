PCEtLVN0aWNreSBMZWZ0LS0+DQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7IH0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDEzNDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgbGVmdDowO319DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxNTAwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV80IHsgd2lkdGg6IDI0MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IGxlZnQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7fX0NCjwvc3R5bGU+DQoNCjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSIvL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcyI+PC9zY3JpcHQ+DQo8IS0tIGV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8zIC0tPg0KDQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzkxODM2OTIwMyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+PCEtLVN0aWNreSBSaWdodC0tPg0KDQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowOyB9DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxMzQwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8yIHsgd2lkdGg6IDE2MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IHJpZ2h0OjA7fX0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDE1MDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMjQwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgcmlnaHQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowO319DQo8L3N0eWxlPg0KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Ii8vcGFnZWFkMi5nb29nbGVzeW5kaWNhdGlvbi5jb20vcGFnZWFkL2pzL2Fkc2J5Z29vZ2xlLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjwhLS0gZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgLS0+DQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzM0MDc0OTY4MyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9InN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci52ZXJ0YW1lZGlhLmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjAxL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
Телеканал СТБ / Страсна п’ятниця 2018: що можна і не можна робити

Страсна п’ятниця 2018: що можна і не можна робити

Телеканал СТБ

Страсна п’ятниця 2018 року припадає на 6 квітня. Що віряни роблять у Страсну п’ятницю, традиції і заборони цього дня – в нашому матеріалі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Великдень у 2018 році: звичаї та традиції святкування

Страсна п’ятниця є найсуворішим і сумним днем Великого посту, в який не можна приймати їжу, крім хліба і води, до скоєння церковного обряду винесення плащаниці, який відбувається о третій годині дня. Вважається, що саме в цей час Ісус Христос віддав Богові душу на хресті. Плащаниця – це відріз тканини, на якому написаний або вишитий образ Сина Божого в повний зріст, символічний похоронний саван.

Зважаючи на важливість цього дня в релігійному сенсі існує цілий ряд інших обмежень.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Що покласти у великодній кошик

Страсна п’ятниця – що не можна робити

Крім суворого обмеження в їжі, вірянин повинен максимально відмовитися від інших мирських турбот.

Забороняється виконувати сільськогосподарські роботи, адже у жодному разі не можна забивати залізні предмети в землю – мабуть, за аналогією з прибиванням цвяхами до хреста.

По дому також працювати не можна. Тому дуже важливо закінчити прибирання й прання в Чистий четвер. Готувати теж небажано. Не можна торкатися гострих металевих предметів в оселі: не займайтеся шиттям і вишивкою, нічого не ріжте – хліб можна тільки ламати.

До речі, про хліб. Часто запитують, чи можна пекти паски в Страсну п’ятницю, адже начебто це і робота по дому, і святкові приготування, які було бажано закінчити в четвер. Відповідь не настільки однозначна, адже в різних парафіях священик може тлумачити духовні тексти по-своєму і рекомендувати різне. Але в багатьох регіонах України все ж вважається, що це якраз важливий виняток. Ба більше, існує повір’я, що спечений у Страсну п’ятницю хліб особливо корисний і не буде псуватися дуже довго. Перед такою роботою необхідно промовити молитву «Отче наш» і спитати Господа про благословення.

Не можна відвідувати розважальні заходи. Страсна п’ятниця – день скорботи.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Чому Великдень святкується щороку в різні дні

Страсна п’ятниця – що можна робити

Зрозуміло, можна і варто відвідувати богослужіння і молитися. Після п’ятничної служби заберіть з собою дванадцять свічок, з якими ви стояли в храмі. Запаліть їх у будинку, намагаючись охопити всі куточки, і не гасіть, поки не догорять самі. Це очистить атмосферу в домі і приверне блага. Також, коли будете проходити оселею зі свічками, зверніть увагу на потріскування – воно вкаже на зіпсовані речі. Обведіть свічкою навколо такого предмета кілька разів проти годинникової стрілки і перехрестіть. Інші обряди і замовляння виконувати не можна!

Тепер ви знаєте, що роблять в Страсну п’ятницю, а які роботи виконувати не можна, тому розплануйте передвеликодній тиждень мудро і намагайтеся все встигнути. Бажаємо успіху!

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ