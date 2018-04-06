Чого очікувати від 6 випуску «Світами за скарбами»

7 квітня в 6 епізоді тревел-шоу учасники опиняться у Берліні. Нова країна, нові емоції та нові оригінальні завдання від ведучої. Чим ще здивує 6 випуск «Світами за скарбами» – читайте в матеріалі!

У Німеччині в першому ж конкурсі пари зароблятимуть гроші, кожна по-своєму. Чиї таланти виявляться прибутковішими і які саме? Берлінці, у всякому разі, такого ще не бачили! Гриша стрибатиме в костюмі полуниці, Юля торгуватиме трояндами і ще багато інших сюрпризів у 6 випуску «Світами за скарбами».

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За пригодами учасників у новій країні зможете спостерігати вже цієї суботи, 7 квітня, о 19:00 на СТБ.

Відеоанонс 6 випуску «Світами за скарбами» дивіться просто зараз!

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