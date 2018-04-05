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Телеканал СТБ / Що не можна робити в Чистий четвер

Що не можна робити в Чистий четвер

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Чистий четвер у 2018 році припадає на 5 квітня. Цей день особливий, і до нього варто підготуватися. Читайте, що можна, а що не можна робити в Чистий четвер, у нашому матеріалі.

За біблійною легендою, саме в четвер відбулася знакова трапеза Ісуса Христа з його учнями, відома в культурі як Тайна вечеря.

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Чому ж тоді Чистий четвер, адже, як відомо, саме цього вечора відбувся гіркий гріх зради Іудою Іскаріотом свого друга та Вчителя?

Назва свята пов’язана з обрядом обмивання ніг. На Сході здавна миття ніг тим, хто прийшов розділити трапезу, вважалося ознакою гостинності. Не було прийнято приступати до куштування їжі, не будучи чистим. Особливістю цього дійства в той самий злощасний вечір було те, що традиція була виконана не слугами, а самим Ісусом Христом на знак того, що його вчення передбачає рівність всіх незалежно від стану та статусу і готовність прийти на допомогу, радіти будь-якому гостю. Адже насправді Учитель передбачав біду, але обійшовся з усіма гостями однаково люб’язно.

Традиційно Чистий четвер вважається днем наведення ладу в своєму житлі та привернення в нього добробуту. Є кілька обрядів, які супроводжують прибирання. Ми позбуваємося непотрібного, сміття, бруду і привертаємо затишок і гроші. Існує звичай класти в таз із водою, який використовується для миття вікон і дверей, кілька монет, щоб розподілити грошову енергію по всьому будинку, по всіх входах і виходах.

Що не можна робити в Чистий четвер

  • Не можна виводити гроші з дому. Не давайте в борг, не виносьте цінних речей і не робіть великих покупок.
  • Все потрібно робити розмірено, логічно і правильно. Тому в Чистий четвер не можна ставати до приготування їжі, особливо святкової, до того, як оселя буде старанно прибраною і ви самі не приведете себе в порядок. Це стосується, звісно, не тільки прийняття душу або ванни, а й упорядкування своїх думок.
  • Врахуйте, що якщо ви не встигнете зробити генеральне прибирання у Чистий четвер, то наступні шість днів цього робити просто не можна, тож поспішайте! Але куди важливіше тримати в чистоті свої думки, тому ми продовжуємо постити, читати молитви, дізнаватися більше про життя Христа.

Що можна робити в Чистий четвер

  • Можна і навіть потрібно відвідувати храм, брати участь в богослужіннях, починати готувати скоромну їжу до свята Великодня. Однак не куштуючи її!
  • Можна починати розфарбовувати великодні яйця, готувати святковий одяг на неділю, працювати. Адже в Страсну п’ятницю перевантажувати себе дуже небажано! Тож постарайтеся виконати все намічене в четвер.

Є певний плюс в тому, що Чистий четвер 2018 року припав на досить ранню дату, адже традиційне велике прибирання до зустрічі дійсно теплих днів з миттям вікон і звільненням від непотрібного відбудеться раніше, і сонце швидше прийде у вашу оселю. 

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