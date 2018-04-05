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Телеканал СТБ / 30 фото крутого великоднього креативу

30 фото крутого великоднього креативу

Телеканал СТБ

У 2018 році православні відзначають Великдень 8 квітня. Пропонуємо вам підбірку креативних рішень, як прикрасити свій будинок, зробити яскраві іграшки для дітей, а також створити великодню атмосферу.

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