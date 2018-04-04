Вже завтра, 5 квітня, в ефір вийде 10 випуск «Я соромлюсь свого тіла»-5. У черговому епізоді медичний проект продовжить знайомити глядачів з новими пацієнтами і навідається до тих, хто звернувся по допомогу раніше. Також лікарі проведуть ще два вкрай цікаві дослідження в школі та розвінчають найпопулярніші міфи, пов’язані з менструацією. Докладніше – в матеріалі.

З раннього дитинства у маленької Анни-Марії Єфименко дуже охриплий голос. Відшукати причину проблеми та вилікувати дівчинку за 4 роки не зміг жоден фахівець. Чи вдасться розкрити медичну загадку лікарям проекту?

А от інша юна пацієнтка вже знайома глядачам з минулого випуску. Тиждень тому 9-річна Наталка Могилевич почала худнути, проте вже цього четверга дієтолог битиме на сполох. Що трапиться із дівчинкою та чому Катерина Безвершенко буде змушена завітати до родини Могилевич додому – дізнайтеся вже завтра!

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Складнощі наймолодших пацієнтів надихнули ведучих «Я соромлюсь свого тіла» розпочати масштабну оздоровчу акцію в одній із київських шкіл. І у 10 випуску лікар-стоматолог разом із Валерієм Ославським навчать розпізнавати вади прикусу.

Катя цього разу вирушить до шкільної їдальні. Чому саме звідти найчастіше бере початок історія дитячих гастритів? Ведуча знайде відповідь, а потім – оголосить справжню кулінарну революцію! Допомагатиме змінювати шкільний раціон за рахунок корисних і смачних страв переможець «МастерШеф»-5 – Євген Клопотенко. Вже понад рік він серйозно працює над вдосконаленням харчування в навчальних закладах. Тому що норми, за якими харчуються наші діти, не коригувалися з 1957 року!

А поки колеги Людмили Шупенюк опікуватимуться малечею, гінеколог проекту поговорить з дорослими на тему, про яку кожна жінка мала б знати все, – менструальний цикл та затримка місячних. Чимало українок і досі вірять у небезпечні для здоров’я міфи. Тож лікарю проекту доведеться швидко виправляти ситуацію.

Незручна проблема приведе до Людмили 19-річну Аню Копущу. Груди дівчини ростуть із катастрофічною швидкістю, збільшуючись на кілька розмірів щороку. Аня вже не може нормально займатися спортом, спати та навіть просто ходити. Що спричиняє нечуваний ріст молочних залоз? Дізнайтеся 5 квітня!

На щастя, лікування Валерії Усик, яка звернулась у «Я соромлюсь свого тіла» із такою самою проблемою, вже майже позаду. Жінка самостійно схудла, і лікарі нарешті дозволили їй лягти на операційний стіл для зменшення грудей.

Також ви побачите історії трьох пацієнтів, за чиїм лікуванням уся країна стежить, затамувавши подих: Вікторії Осадчук, яка звернулася на проект через величезну пухлину ока, Василя Колопача із суперожирінням, а також Сашка Шаповалова – молодого хлопця, що мріє піднятись із інвалідного візка.

Не пропустіть 10 випуск «Я соромлюсь свого тіла»-5 вже завтра о 20:00 на телеканалі СТБ!

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