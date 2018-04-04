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Телеканал СТБ / Куди піти в Києві на вихідних 7–9 квітня 2018 року

Куди піти в Києві на вихідних 7–9 квітня 2018 року

Телеканал СТБ

Великодні вихідні потрібно провести якомога активніше, щоб початок весни дав заряд на тривалий час. Куди піти в Києві на вихідних 79 квітня, вам підкаже редакція СТБ. Читайте в матеріалі афішу найяскравіших заходів.

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Фестиваль вуличної їжі

8–9 квітня

Арт-завод Платформа

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Усіма улюблений фестиваль вперше стартує в 2018 році. Як завжди, тут вас чекають найсмачніші та оригінальні рецепти. Покуштувати можна як м’ясні, так і вегетаріанські страви. Крім того, буде багато цікавого і солодкого для маленьких гостей. Не пропустіть найсмачніший захід весни!

Ціна: 75 грн

Великдень у Мануфактурі

89 квітня

Мануфактура Outlet Village

Easter cake and colourful eggs

Заміський комплекс Мануфактура запрошує всю сім’ю відсвяткувати світле свято Великодня. Організатори передбачили активності і для дітей, і для батьків. Ви матимете можливість насолодитися майстер-класами, спробуєте і приготуєте багато смачної їжі, візьмете участь у захопливих конкурсах і дізнаєтеся про великодні традиції. Також працюватиме дитяча зона із класними аніматорами та цікавими розвагами.

Вхід вільний

Дні української сукні

79 квітня

Вулиця Десятинна, 12

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У кожної дівчини має бути особлива сукня, а тим паче з приходом весни. На виставці буде представлена ​​колекція від 250 українських брендів. Тільки українське, тільки найкраще і весняне під одним дахом. Приходьте і виберіть свою сукню. Протягом трьох днів у вас буде можливість підібрати не тільки весняний гардероб, а й отримати позитивний настрій від краси навколо.

Вхід вільний

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Балет «Жізель» (кіноверсія)

8 квітня

Multiplex Skymall

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Найромантичніша вистава не залишає сцену вже понад 200 років! Якщо ви хочете відчути всю красу майстерності й таланту в перші теплі вихідні весни, вирушайте на кіноверсію «Жізелі» з Сергієм Полуніним і Світланою Захаровою в головних ролях. Хореографія від знаменитого Юрія Григоровича змусить вас плескати стоячи, а танець від прими залишить непередавані враження.

Ціна: від 190 грн

Маркет прикрас

79 квітня

Вулиця Десятинна, 12

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На двох поверхах будуть представлені аксесуари від 50 брендів. Знайдуться прикраси на будь-який смак: з металу, золота, дорогоцінного, напівдорогоцінного каміння, скла, кераміки та дерева. На маркеті будуть і виробники, які на прохання зможуть розповісти, як створювалися їхні вироби.

Вхід вільний

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BreakFEST

215 квітня

RESTO WEEK

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Протягом двох тижнів у вас буде можливість продегустувати найсмачніші сніданки київських ресторанів за вигідною ціною. Всім учасникам видаватимуть фестивальне меню, на яке діє 30-відсоткова знижка. Найсмачніші сніданки від найкращих шефів міста вже чекають своїх гурманів. Щоб узяти участь, достатньо прийти в один із закладів-учасників і попросити в офіціанта спеціальне меню.

Безкоштовно

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