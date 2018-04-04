Католицький Великдень у 2018 році святкувалася 1 квітня. До речі, історію виникнення цього свята для православних віруючих ми вже розповідали. А чому дата святкування католицького Великодня не збігається з православною – читайте в матеріалі.

Великдень – найдавніше та найважливіше християнське свято, встановлене на честь Воскресіння Ісуса Христа. В наші дні дата Великодня щороку обчислюється за місячно-сонячним календарем, що робить це свято перехідним.

Після великої реформи календаря, яка сталася ще в 16 столітті, католицьку та православну Пасху почали святкувати в різний час. Це пов’язано з різницею в юліанському та григоріанському календарях. Підрахунок дати католиками та православними приводить до різних дат Великодня в різні роки. Іноді різниця становить один тиждень, іноді кілька, а іноді ці дати збігаються.

Дату святкування Православного Великодня у 2018 році ми вже повідомили, а католики відзначатимуть цей день 1 квітня.

Слід зауважити, що, як і у православних християн, католицькому Великодню передує Великий 40-денний піст.

Святкування починається в Страсну суботу, коли в католицьких храмах проходить Великоднє богослужіння. Перед початком Навечір’я Великодня запалюється Пасхал – особлива свічка, вогонь якої роздають всім християнам!

Після цього Пасхал ставиться на вівтар, і починається наступна частина богослужіння – Літургія Слова, під час якої читається дев’ять біблійних читань. За Літургією Слова йде Літургія Хрещення (в католицькій церкві вважається особливо почесним хрестити дорослих людей у ніч перед Великоднем) та Євхаристійна літургія. А закінчується служба традиційним проголошенням «Христос воскрес!», на що віряни в храмі відповідають «Воістину воскрес!».

У зв’язку з тим, що Великдень вважається сімейним святом, цього дня католики обов’язково збираються за святковим столом, головними стравами якого є кролик, курка або індичка!

Основні атрибути та символи католицького Великодня

Відомо, що одним із головних символів свята завжди вважався вогонь, адже він запалювався в усіх церквах і розносився по домівках після завершення богослужінь. Католики вірять: він оберігає від злих духів, усіляких неприємностей, а також має цілющі та очищувальні властивості!

Ще одним, не менш важливим атрибутом католицького Великодня вважаються яйця, що символізують початок нового життя. Як і православні християни, католики фарбують яйця в різні кольори.

Також одним з основних символів Великодня на Заході є Великодній Кролик! Діти Європи та Америки вірять в історію про те, що він ховає у своє гніздо різнокольорові шоколадні яйця, а потім роздає їх хорошим і вихованим діткам.

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