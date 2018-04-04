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Телеканал СТБ / DZIDZIO очолив список найпопулярніших україномовних музичних відео на YouTube

DZIDZIO очолив список найпопулярніших україномовних музичних відео на YouTube

Телеканал СТБ

DZIDZIO став лідером списку найпопулярніших україномовних музичних відео на YouTube, який містить 50 кліпів з найбільшою кількістю переглядів за даними сайту Вікіпедія.

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Найбільша кількість відеоробіт в списку найпопулярніших україномовних музичних відео на YouTube у гурту DZIDZIO (11 кліпів, загальна кількість переглядів яких – 153794000.), серед них найбільше набрав кліп «Павук» в дуеті з Вовою зі Львова.

Крім того, у списку і інші кліпи DZIDZIO: «Я і Сара», «108», «Каділак», «Сусіди», «Чекаю. Цьом» в дуеті з Ольою Цибульською, «Банда-Банда», «Вихідний», «Я їду до мами», «Marsik», та «Птахоподібна».

Нагадаємо, що кліп DZIDZIO «Банда-Банда» входить у ТОП-10 щорічного рейтингу YouTube Rewind 2017 ‒ найпопулярніших відео року на YouTube в світі та Україні.