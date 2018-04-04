DZIDZIO очолив список найпопулярніших україномовних музичних відео на YouTube

DZIDZIO став лідером списку найпопулярніших україномовних музичних відео на YouTube, який містить 50 кліпів з найбільшою кількістю переглядів за даними сайту Вікіпедія.

Найбільша кількість відеоробіт в списку найпопулярніших україномовних музичних відео на YouTube у гурту DZIDZIO (11 кліпів, загальна кількість переглядів яких – 153794000.), серед них найбільше набрав кліп «Павук» в дуеті з Вовою зі Львова.

Крім того, у списку і інші кліпи DZIDZIO: «Я і Сара», «108», «Каділак», «Сусіди», «Чекаю. Цьом» в дуеті з Ольою Цибульською, «Банда-Банда», «Вихідний», «Я їду до мами», «Marsik», та «Птахоподібна».

Нагадаємо, що кліп DZIDZIO «Банда-Банда» входить у ТОП-10 щорічного рейтингу YouTube Rewind 2017 ‒ найпопулярніших відео року на YouTube в світі та Україні.