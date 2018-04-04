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Телеканал СТБ / Чистый четверг 2018

Чистый четверг 2018

Телеканал СТБ

Останній тиждень Великого посту, який ще звуть Страсною седмицею, несе особливе значення. Кожен день тижня має свою назву – Великий понеділок, Великий вівторок, Чистий четвер, Страсна п’ятниця. Чистий четвер 2018 припадає на 5 квітня. Дізнайтеся більше про цей день у нашому матеріалі!

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свічки у церкві
У Великий четвер християни згадують Таємну вечерю, на якій Ісус Христос омив ноги своїм учням, а також встановив таїнство Євхаристії. У цей день проводиться літургія, а всі віруючі відправляються до церкви.

Чистий четвер здавна є символом очищення духовного і фізичного. Саме у Страсний четвер прийнято проводити генеральне прибирання, прання, а також здійснювати всі приготування до світлого свята Великодня.

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Вважається, що купання до сходу сонця у Великий четвер зміцнить здоров’я, прибирання допоможе не тільки очистити будинок від непотрібних речей, але й позбавить негативної енергетики, а свічка, принесена з церкви, стане потужним оберегом житла.

Варто пам’ятати, що все великодні приготування треба здійснювати з добрими і чистими помислами, тоді у вашому домі пануватимуть гармонія, мир і затишок!

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