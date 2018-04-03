Смачна сирна паска – рецепт, який варто знати кожній господині. Якщо часу пекти зовсім немає, та й з тістом ви не дуже дружите, пропонуємо вам легкий і смачний рецепт сирної паски без випічки покроково, завдяки якому ви зможете порадувати близьких гарними і дуже смачними ласощами.
Інгредієнти:
- 1 кг сиру
- 250 мл вершків 10% жирності
- 5 яєць
- 2 склянки цукру
- 250 г вершкового масла
- 100 г родзинок
- 100 г волоських горіхів
- 50 г цукатів
- 1 пакетик ванільного цукру
- 1 лимон
Покроковий рецепт приготування:
1. Відокремте жовтки від білків і збийте.
2. У збиту жовткову масу додайте вершки і доведіть до кипіння на водяній бані або у каструлі з товстим дном. Постійно помішуйте і стежте, щоб жовтки з вершками не підгоріли. Отриманій масі дайте охолонути.
3. Горіхи обсмажте на сухій пательні або в духовці. Ізюм промийте і просушіть. Натріть цедру одного лимона.
4. Сир протріть через сито (можна двічі пропустити через м’ясорубку або протерти за допомогою блендера). До сиру додайте жовтки, цукор, родзинки, цукати, горіхи, лимонну цедру і ванільний цукор. Додайте нарізане кубиками вершкове масло і збийте сиркову масу за допомогою міксера до пишності й однорідності.
5. У спеціальну форму для Паски викладіть приготовлену суміш, попередньо застеливши її двома шарами вологої марлі. Поставте в холодильник під гніт мінімум на 12 годин. За цей час вийде зайва рідина і сирна Паска прийме красиву форму, потім прикрасьте за вашим смаком цукатами.
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