Головна прикраса на Великдень 2018 – паски. Великодні паски печуть з дріжджового тіста з додаванням великої кількості вершкового масла, яєць та цукру. Нижче ви знайдете два відеорецепти великодніх пасок, які потрібно запікати у духовці, а також приємний бонус – відеорецепт сирної паски, яка не потребує випікання.
Читайте також: Чому фарбують яйця на Великдень: як з’явилася ця традиція
Класична паска
Інгредієнти:
- борошно – 400-600 г
- молоко – 250 мл
- дріжджі – 35 г
- цукор – 1 склянка
- ванільний цукор
- вершкове масло – 125 г
- яйця – 4 шт.
- сіль
- родзинки – 30 г
- цукати – 30 г
Приготування:
- Зробіть опару для тіста: молоко підігрійте до 36°C, розчиніть у ньому пресовані дріжджі і додайте цукор і борошно. Зробіть опару, накрийте її рушником і залиште в теплому місці на 30 хв.
- Зробіть перший заміс тіста для паски.
- Розтопіть вершкове масло й охолодіть його. Яйця треба розділити на білки і жовтки. Жовтки збийте з цукром, а білки – до щільної піни.
- Коли опара збільшиться вдвічі, додайте ванільний цукор, сіль, жовтки з цукром, борошно і білки.
- Замісіть тісто. В кінці додайте розтоплене вершкове масло і вимішуйте тісто доти, поки воно не почне легко відлипати від рук.
- Накрийте тісто рушником і залиште в теплому місці на 1 годину. Тісто має вирости в два-три рази.
- Родзинки і цукати для паски замочіть на 5-10 хвилин у теплій воді. Обсушіть їх на паперовому рушнику.
- Зробіть другий заміс тіста для паски.
- У тісто, що підійшло, додайте родзинки, цукати і ретельно перемішайте, щоб вони розподілилися по всьому тісту.
- Змастіть форми для випікання маслом і викладіть у них тісто, заповнюючи форми на третину. Поставте форму з тістом в тепле місце на 30 хв.
- Коли тісто заповнить практично всю форму, змастіть його зверху збитим жовтком для глянсового блиску.
- Прикрасьте паску виробами з тіста у вигляді троянд та листя.
- Прикраси з тіста змастіть збитим білком. Поставте паски в духовку і випікайте 40 хвилин за температури 180°C.
Video: Рецепти великодніх пасок у духовці покроково з відеоПаски великодні - кращі перевірені рецепти та відео-рецепти пасок у духовці
Паски в яєчній шкаралупі
Приготування:
- Замісіть тісто, як у попередньому рецепті.
- Ретельно помийте яйця. Обережно розбийте їх гострі кінці.
- Зробіть невеликий отвір і обережно вилийте яйця в миску. Зробіть такий отвір в шкаралупі, щоб зручно було накладати тісто – діаметром близько 2 см.
- Помийте шкаралупу зсередини і ще раз зовні, потім просушіть. Змастіть шкаралупу всередині маслом і наповніть її тістом наполовину. Випікайте при температурі 180 °С протягом 20 хв.
Video: Рецепти великодніх пасок у духовці покроково з відеоПаски великодні - кращі перевірені рецепти та відео-рецепти пасок у духовці
Сирна паска
Смачну сирну паску можна приготувати і без запікання.
Інгредієнти:
- сир 9% – 1 кг
- яйця – 4 шт.
- цукор – 200 г
- ванільний цукор – 5 г
- вершки (30%) – 250 мл
- сметана (25%) – 250 мл
- вершкове масло – 200 г
- цукати – 100 г
- волоські горіхи – 70 г
- кориця – 1 г
- мелений мускатний горіх – 1 г
- кардамон – 1 г
Приготування:
- Сир потрібно віджати в марлі від зайвої рідини. Перетріть через сито, а потім ще раз перетріть вже з м’яким вершковим маслом.
- Відокремте білки від жовтків. Збийте їх з цукром і ванільним цукром до однорідної світлої маси. До жовтків додайте вершки і перемішайте. Поставте суміш на парову баню і варіть, помішуючи, близько 5 хв.
- Яєчно-вершкову суміш поступово додайте до сиру і ретельно розмішайте. Охолодіть протягом 10 хв.
- Сметану викладіть на марлю, щоб стекла зайва рідина, і залиште на годину в холодильнику.
- Відстояну сметану додайте до сирної маси і добре розмішайте.
- Цукати замочіть у воді на 5 хвилин і обсушіть. Волоські горіхи підсушіть на сковороді і подрібніть качалкою. Додайте цукати, горіхи і прянощі до сирної маси і перемішайте.
- Форму для паски застеліть складеною в два шари вологою марлею і щільно наповніть сирною масою. Зверху покладіть гніт і поставте до холодильника на 4 години.
Video: Рецепти великодніх пасок у духовці покроково з відеоПаски великодні - кращі перевірені рецепти та відео-рецепти пасок у духовці
Читайте також: Як пофарбувати яйця цибулевим лушпинням правильно і з візерунком?