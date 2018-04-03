Чому фарбують яйця? На Великдень розмальовані яскраві фарбовані яйця – один із символів світлого свята. Але звідки прийшла традиція фарбувати яйця, мало хто знає. Існують кілька версій, що пояснюють, чому фарбують яйця на Великдень, – читайте їх у нашому матеріалі.

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Яйце завжди вважалося символом життя, оскільки у міцній шкаралупі прихований маленький зародок, який коли-небудь стане курчатком. Але чому ж яйця стали фарбувати на Великодні свята? Є кілька версій виникнення цієї традиції.

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Перша і найпоширеніша легенда говорить про диво, яке сталося з Марією Магдалиною. За переказами, саме вона наважилася прийти до римського імператора Тиберія, аби сповістити про воскресіння Христа. Через те, що до нього не було прийнято приходити з порожніми руками, а у Марії ніякого подарунка не знайшлося, вона прийшла з простим курячим яйцем. Піднісши символ життя, вона вигукнула «Христос Воскрес!».

Магдалина розповіла про те, що Ісусу вдалося побороти смерть і він зробив чудо з чудес – воскрес із мертвих. Однак імператор тільки розсміявся і заявив, що померлий так само може повернутися до життя, як і біле яйце може стати червоним. Не встиг він і договорити останнє слово, як яйце в руках Марії Магдалини справді стало червоним. Відтоді й з’явилася традиція фарбувати великодні яйця у яскраві кольори.

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Є і більш практичне пояснення, звідки прийшла традиція фарбувати яйця. Під час Великого посту кури продовжували нестися. Господині варили яйця, аби подовжити їх термін зберігання. Щоб відрізнити свіжі від варених, вони вигадали таку собі хитрість: народними методами вони фарбували зварені яйця у різні кольори. Таким чином, було легко зрозуміти, де яке яєчко.

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