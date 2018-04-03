04.04.2018 у 10 випуску «МастерШеф» підлітки нарешті побачать своїх батьків. Їхня зустріч буде теплою і радісною, адже вони так довго не бачилися… Але що змусить підлітків кричати на батьків — читайте в матеріалі.

На кухні «МастерШеф» за приготування страв візьмуться батьки підлітків, а самі учасники зможуть лише спостерігати з балкона за тим, що відбувається. Підлітки будуть підказувати мамам і татам, що і як потрібно приготувати. Причому вони це робитимуть настільки емоційно, що навіть Ектор не витримає і скаже: «Не мамкайте!». Чи зможуть підлітки зберегти спокій і не посваритися з близькими?

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Таким Ектора Хіменеса-Браво ще ніколи не бачили! Як сказав Ярик Вархоляк, він був таким злим, як Angry Birds. Чому підлітки довели Ектора — дізнаємося вже завтра о 20:00 в ефірі телеканалу СТБ, а о 21:30 — на офіційному сайті.

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