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Телеканал СТБ / Що приготувати на Великдень 2018: ідеї для свята

Що приготувати на Великдень 2018: ідеї для свята

Телеканал СТБ

Головне свято для християн відбудеться вже зовсім скоро, і 2018 року воно відзначається 8 квітня. На Великодній тиждень (Світлу седмицю) на вашому столі мають бути смачні та різноманітні страви. Якщо ви досі не знаєте, чим порадувати рідних і близьких людей у цей день, то обов’язково знайдете кілька ідей в матеріалі.

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Фарбовані яйця

Фарбувати яйця вже стало давньою традицією. Сьогодні існує маса способів надати цьому продукту яскравих і пастельних кольорів, а також прикрасити візерунками.

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Як можна легко пофарбувати яйця на Великдень:

Зробити відвар з цибулиння (готувати близько 30 хвилин), дати йому настоятися і відварити в ньому яйця протягом 10 хвилин. Рожевий колір можна отримати за допомогою соку буряка, блідо-жовтий – лимона, апельсина, помаранчевий – використовуючи сік моркви, жовтий – листя берези та квітки календули. Зеленого кольору можна домогтися за допомогою шпинату або кропиви, синього – завдяки червонокачанній капусті. Бежевого кольору яйцям надасть кава, а фіолетового – квітки фіалки.

Ви можете просто намалювати на яйцях гарні візерунки, якщо любите і вмієте це робити. Попитом користуються різноманітні наклейки і блискітки. Також зручно буде завернути яйця в тканину з опуклим візерунком, прикласти до них квітку, обернути в капрон, а потім, як зазвичай, настояти в відварі.

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Що приготувати на Великдень 2018: паски

Рецептів паски є велика кількість, тому обирати тісто на паску потрібно виключно на свій смак. Заборони на продукти вже зняті, і 8 квітня, а саме в цей день люди святкують Великдень, дозволено вживати в їжу все. Можна приготувати сирну паску як традиційну, так і незвичайну. Наприклад, спробуйте здивувати близьких смачною сирною паскою з мигдалем, шоколадом, сухофруктами, згущеним молоком або заварною сирною паскою з лимоном і маком, консервованими і свіжими фруктами і т. д. Крім сирної паски або замість неї на столі має бути і звичайна паска чи великодній пиріг. Паска традиційно символізує запрошення Христа в свій будинок.

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Що приготувати на Великдень 2018: інші страви

Також, враховуючи зняття заборон на різні продукти тваринного походження, на вашому столі можуть стояти фаршировані яйця і риба, салати з овочами, грибами і крабовими паличками, буженина, запечене і смажене м’ясо, ковбаси, рулети з шинки, паштети – все це гідно прикрасить ваше великоднє меню.