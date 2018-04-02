Із Парижа – з любов’ю. Наша журналістка привезла всій редакції макаруни, а вам – секрети інновацій компанії L’Oreal. Вона повернулася закоханою не тільки в місто, але і в косметику бренду. Чому? Читайте в матеріалі.

Поки літак знижувався, сонце ховалося за хмари все далі і далі. Шасі торкнулося асфальту, а я поспішила відстебнути ремінь. Посадкова смуга, здавалося, не закінчиться ніколи. Мені вже шалено хотілося вдихнути паризьке повітря. Завжди уявляла, що воно зовсім інше. Виявилося, таке саме. Тільки з нотками свіжої випічки.

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Чи варто говорити, що Париж – абсолютно кіношне місто, в найкращому сенсі цього слова? Ні, він не схожий на декорації або бутафорію. У ньому кипить життя, наповнене чарівністю і загадками. У кожному вузькому провулку, у вогнях знаменитої вежі та вуличних музикантах, які переспівують Zaz.

Якщо любов з першого погляду здається нісенітницею, їдьте до столиці Франції. Там неможливо не закохуватися. У все, що оточує. Завести роман із містом – це маст хев подорожі до Парижа. А щоб він відповів взаємністю, потрібно бути йому до пари. Чарівною і по-особливому гарною. Посміхатися перехожим і дивитися навколо щасливими очима.

Що я поклала до своєї косметички, щоб не поступатися прекрасним парижанкам? Тон, туш і рум’яна. Все від одного з брендів портфеля L’Oreal – L’Oreal Paris. Чому саме L’Oreal Paris? Відповідь у статті. Я розповім про те, чого ви точно не знали. А також про те, що ховається за стінами одного з дослідницьких центрів компанії.

Він знаходиться у передмісті Парижа. На територію потрапити сторонній людині ніяк не вдасться. Мені пощастило більше. Пресі видали перепустку і завезли на територію у комфортабельному автобусі. Кілька великих будівель, а між ними – зелені газони, незважаючи на пізню осінь. Дуже затишно. Хоча найцікавіше, звичайно ж, чекало в лабораторіях. Ви тільки уявіть собі: там «вирощують» шкіру, на якій потім тестуються всі косметичні продукти! Але спочатку – невеликий екскурс в історію.

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Коли в далеких 70-х роках з’явилася технологія реконструкції шкіри людини, компанія L’Oreal прийняла рішення розвивати її в своїх лабораторіях. 20 з гаком років група компаній L’Oreal інвестувала в свої лабораторії у Франції і за кордоном, а також у створення виробничої лінії та купівлю компаній, що спеціалізуються в цій області (Episkin і Skin Ethic). А вже у 80-х відбулася справжня революція: компанія отримала перший відновлений епідерміс. З ним здатність дослідницького підрозділу компанії прогнозувати безпеку інгредієнтів вийшла на новий рівень.

Сам процес «вирощування шкіри» складається з кількох етапів. Перш за все потрібно отримати живі клітини. Зазвичай для цього використовують залишки фрагментів шкіри після пластичних операцій. Далі необхідну частину відокремлюють, подрібнюють і поміщають у спеціальне середовище, що імітує тіло людини. Складається воно з води, мінералів, цукру, вітамінів і гормонів. За температури 37 градусів клітини живуть у періоді інкубації. Чотири тижні потрібно для повної трансформації від клітин до «реконструйованої» шкіри людини.

На щастя, L’Oreal не зупинилася тільки на створенні реконструйованої шкіри. Компанія продовжила експеримент і ускладнила моделі, включивши більш складні біологічні процеси: від простого епідермісу перейшли до моделей пігментованого епідермісу, що імітує ознаки старіння, а потім – і до «повноцінних» моделей шкіри з функціональними епідермісом і дермою.

На цих же моделях можна займатися пошуком і підбором нових речовин або сполучень інгредієнтів.

Головним чином, L’Oreal використовує свої розробки для тестування косметики. Моделі реконструйованої шкіри дуже добре демонструють реакцію на косметичні продукти. Отож, наша з вами шкіра – у цілковитій безпеці.

Завдяки можливості тестування косметичних засобів на реконструйованій шкірі, L’Oreal з 1989 року відмовилася від тестів на тваринах. І це, між іншим, за цілих 14 років до законодавчої заборони!

Першу альтернативу тестуванню на тваринах схвалили в 1996 році завдяки появі тесту на роз’їдання (корозію) шкіри. Відтоді L’Oreal продовжує активно розвивати альтернативні методи. Наприклад, у 2017 році створену в L’Oréal модель реконструйованої рогівки для оцінки подразнення ока включили в керівні принципи OECD*.

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Своїми розробками L’Oreal ділиться не тільки з колегами по галузі, а й з державними установами. З 2012 року компанія є партнером EPA – американського агентства з охорони навколишнього середовища, яке запустило кілька програм в галузі охорони здоров’я. І розробило набір тестів in vitro ToxCast з метою зібрати масив біологічних механізмів токсичного впливу і ефектів хімічних сполук. Зараз за методологією ToxCast можна провести дослідження 30 000 хімічних речовин.

При виборі виробника косметики важливо враховувати не тільки якість продукції, але і загальну активність у всіх сферах життя. L’Oreal створює і підтримує різні соціальні проекти для жінок. Але про це докладніше –в наступній статті. А поки – будьте красивими! Неважливо, в якому ви місті, паризький настрій завжди можна знайти у новому кольорі губної помади або розпорошити навколо хмарою легких французьких парфумів.

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* Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD – міжнародна міждержавна організація економічно розвинених країн, що визнають принципи представницької демократії та вільної ринкової економіки.

Анна Федорук