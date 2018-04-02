03.04.2018 на екрани вийде завершальний випуск проекту «Наречена для тата». Провідні експерти Тетяна Ларіна та Валерій Ославський три місяці спостерігали за героями і тепер вони готові розкрити всі карти! Фінальне пост-шоу розповість, чому ті пари, яким пророкували щасливе майбутнє, не змогли закінчити проект медовим місяцем. А також ви побачите те, що лишилося за кадром. Не пропустіть!

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Десятим випуском «Наречена для тата» стане пост-шоу з учасниками проекту. Герої програми особисто прийдуть в студію до Валерія і Тетяни, щоб розповісти, чому в них склалися або не склалися стосунки. Вони будуть розмовляти, аналізувати, давати поради й дивитися одне на одного з боку.

Дивитися онлайн: Фінал Наречена для тата 9 випуск від 27.03.2018

Ви дізнаєтеся, чим же завершилася загадкова історія Віки та Марата, а також чи повернувся Антон до своєї колишньої дружини Софії. Кому Павло має намір заподіяти фізичну шкоду і які таємниці особистого життя приховувала Юлія.

Крім того, учасники поділяться ексклюзивними подробицями того, що залишилося за кадром, і розкажуть, як склалося їхнє життя після проекту.

Дивіться пост-шоу «Наречена для тата» завтра, 03.04.2018, о 20:00 на телеканалі СТБ!