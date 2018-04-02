Чистий четвер цього року припадає на 5 квітня. Що прийнято робити в цей день Страсного тижня і про що він може розповісти? Дізнайтеся в нашому матеріалі!

Назва свята говорить сама за себе, цього дня наші предки очищалися фізично і духовно. Вважалося, що купання до сходу сонця змиває всі гріхи, позбавляє від тривоги і страху, зцілює і зміцнює здоров’я.

Після очищення тіла, всією сім’єю відправлялися до храму, аби сповідатися і причаститися. Також в Чистий четвер допомагали нужденним.

Повернувшись з церкви кожна господиня приймалася за генеральне прибирання, очищення будинку від непотрібних речей, прання і підготування до світлого Великодня. До слова, читайте коли Великдень в 2018 році. Саме у четвер фарбувалися яйця, пеклися пироги, готувалися паски і інші святкові частування. Варто зазначити, що всі дії повинні супроводжувати добрі помисли.

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Великий чистий четвер супроводжують і народні прикмети:

– Якщо прибрати цього дня – можна відшукати те, що давно шукали. Якщо ж залишити будинок неприбраним – нічого хорошого від майбутнього року чекати не варто.

– Вважалося, що якщо тричі перерахувати всі гроші в будинку – в сім’ї пануватиме добробут.

– Хороша і сонячна погода в Чистий четвер каже про теплий залишок весни, похмурий день передрікає холоду і вогкість до літа.

– Народні повір’я забороняють цього дня давати що-небудь у борг, адже разом з цим віддається щастя і достаток.

Світлого і гарного Вам Чистого четверга 2018!

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