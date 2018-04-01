2 квітня 2018 року глядачі телеканалу СТБ стануть свідками шокуючого розслідування. Ясновидці спробують знайти вбивцю 34-річної Оксани Бабич, господині пункту обміну валют. Жінку зарізали у власній машині восени 2009 року. Вперше за всю історію проекту «Слідство ведуть екстрасенси» по допомогу звернеться його експерт! Докладніше в матеріалі.

Цього разу розслідування почалося не з листа із проханням про допомогу і не з останньої кримінальної сенсації, а з телефонного дзвінка… ясновидиці. До редакції програми зателефонувала стривожена Жанна Шулакова.

Вона розповіла, що останнім часом в її будинку почали відбуватися по-справжньому дивні речі… Дитячі іграшки рухаються самі по собі, книги злітають з полиць, а люстра злетіла зі стелі! Жанна зрозуміла, в її квартирі орудує дух! Намагаючись зрозуміти, хто він і чому турбує її та сім’ю, ясновидиця перебрала в голові десятки варіантів. Як раптом дух показав своє обличчя! Раптово погас екран телевізора, а потім у ньому проявився образ жінки…

Жанна Шулакова відразу ж згадала, що раніше бачила цю особу на фотографії, з якою до неї приходив 20-річний хлопець Ваня… Він хотів з’ясувати, хто вбив його маму. Але ясновидиця, зробивши розклад, відправила його додому. Жанна була впевнена, якщо вона втрутиться в цю справу, хлопець опиниться в смертельній небезпеці. Тепер у Жанни не було вибору, адже дух вбитої жінки дав чітко зрозуміти, що нашкодить сім’ї Жанни, якщо та не допоможе.

Жанна Шулакова вирушить до столиці, щоб знову зустрітися з Іваном. Дорогою вона подзвонить ясновидиці Майї Дзідзішвілі. Та терміново вилетить з Грузії до Києва на розслідування!

34-річну киянку Оксану Бабич вбили у власній машині посеред білого дня неподалік від ринку «Юність», де жінка працювала продавчинею. Злочинець завдав жертві 28 ножових ударів.

Син загиблої розповів, що після того, як їздив до Харкова по допомогу до ясновидиці, зрозумів, що за ним стежать! Хлопець виявив під своєю машиною прив’язаний до запаски телефон! Ваня впевнений, що маячок до його автомобіля прикріпили люди, які вбили його маму.

Насамперед підозри ясновидців впадуть на рідну сестру Оксани, з якою загибла ворогувала протягом декількох років. Однак зовсім скоро до підозрюваних додасться і рідний батько Івана, Володимир. Алібі на момент смерті дружини у чоловіка немає, а мотивів було відразу кілька!

Які таємниці розкриють сусіди сім’ї Бабич? Хто виявиться замовником вбивства, а хто виконавцем? І яке відношення до злочину мають наркотики? Дивіться вже завтра, 2 квітня, о 20:00 на СТБ.

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