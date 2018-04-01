«Слідство ведуть екстрасенси»: молодий місяць перетворює чоловіка на звіра

2 квітня 2018 року глядачі телеканалу СТБ побачать черговий випуск програми «Слідство ведуть екстрасенси». Цього разу ясновидці спробують з’ясувати, чому раніше добрий сім’янин став тираном для власної дружини і дев’ятьох дітей! Докладніше в матеріалі!

Ніна та Микола Юрківці з села Глинне Рівненської області вже майже 30 років живуть у шлюбі. Бог подарував їм 9 дітей! Ця велика сім’я завжди була зразковою в очах односельців. Але в один момент раніше добрий сім’янин і хороший господар почав пити, занапастив бізнес, здоров’я і ​​став справжнім тираном для дружини і дітей.

Оскаженілий Микола повибивав дружині зуби, зламав щелепу і навіть… намагався вбити! Одного разу жінка пішла в ліс по ягоди, чоловік таємно пішов за нею… У глибині лісу Коля дістав з чобота ніж і всадив його в груди коханої дружини! Лезо пройшло в сантиметрі від серця! Ніну врятувало лише те, що неподалік ягоди збирала інша жінка, вона і викликала швидку.

Поліцейські відкривати справу не стали. Порадили Ніні розбиратися з чоловіком самій. Але на Колю управи немає! Він б’є дітей головою об підлогу! Раз у раз хапається за сокиру! «А найдивніше, – каже Ніна, – чоловік стає агресивним тільки на молодий місяць, в решту часу він – золота людина!»

Жінка розуміє всю небезпеку того, що відбувається, але піти від свого ката не може! Ніна відчуває, ніби прикута до нього невидимими ланцюгами! Вона підозрює: на чоловіка хтось впливає магією, адже напади агресії почалися після дивної знахідки у дворі… Що ж знайшло подружжя? І чому з того моменту сім’я «на ножах»?

Розслідувати цю справу візьмуться найсильніші ясновидці Вірменії та Естонії – Сурен Джулакян та Ілона Калдре. Але чому дізнавшись, що екстрасенси в дорозі, Микола втече з дому?

Приїхавши на місце розслідування, Сурен побачить дух застреленого хлопчика, який спробує попередити ясновидців: «Вона знає, що ви тут… Бережіться!».

Хто така ця «ВОНА»? Чому дві старші дочки Миколи та Ніни загинули? Від кого насправді Ніна їх народила? І чому дивним чином помер найкращий друг Миколи, а сам чоловік божеволіє на молодий місяць? Дивіться вже завтра о 21:00 на СТБ.

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