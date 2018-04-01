Ви вже знаєте, що скоро прийде Вербна неділя. Привітання з цим святом обов’язково необхідно розіслати всім близьким і знайомим! Ті вірші, які ми підібрали, обов’язково порадують ваших близьких. Шукайте в нашому матеріалі короткі смс-вітання з Вербною неділею. Привітання у віршах, прикольні – на будь-який смак!
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У вербну неділю,
Бажаю вам, без сумніву,
В серці — тепла, доброти,
Ну а в душі — краси.
Нехай все у вас вдається,
Нехай вам любов посміхнеться.
Щастя прийде назавжди,
І не піде ніколи.
Торкнусь пухнастим котиком сіреньким,
Торкнусь тебе легесенько вербою,
Готуйся зустрічати світлу Пасху,
Великдень йде до нас з тобою!
Хай торкнеться вас лоза вербова,
Сіренька гілочка пухнаста,
Щоби ви були завжди здорові,
Та раділи, скоро свята Пасха!
Світла Вербниця настала,
Радість нам подарувала,
Край доріг і біля річки
Вкрились котиком вербички.
Галузочки посвятили,
Діток розуму навчили,
Щоб здоровими зростали,
Маму з батьком шанували!
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Торкнусь пухнастим котиком сіреньким,
Торкнусь тебе легесенько вербою,
Готуйся зустрічати світлу Пасху,
Великдень йде до нас з тобою!
Стеліть стежки вербовою лозою,
Та зустрічайте радісно Христа,
Він йде в Єрусалим щоб врятувати наші душі,
Щоб дарувати нам нове життя!
Неділя вербна до нас в гості завітала,
У час коли в зелені шати одіваються ліси,
Розцвіла верба, щоби ми Ісуса зустрічали,
Із побажаннями любові та краси!
І ласка Божа нас торкнеться неодмінно,
Благословить Господь нам неньку Україну,
Щоб ми у радості та щасті довго жили,
Нам Матір Божа дасть усім здоров’я й сили!
Господь нас всіх благословить сьогодні,
Міцним здоров’ям, морем благ земних,
І гілочки верби мов рушники квітчасті,
Христові тихо стеляться до ніг!
Нехай краса та пахощі верби,
Навіють щастя, кращі сподівання,
До Великодня, тиждень лиш журби,
Прийміть з Вербою щирі привітання!
Розцвіла у всій красі вербова лоза,
Щоби простелити стежку під ноги Христа,
За неділю щоб зустріти свято Великодня,
З вербною неділею вітаю сьогодні!
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Закінчився сьогодні строгий піст,
Неділя вербна — славна, мов до Великодня міст,
Ми прославляєм Бога, що іде в Єрусалим перемагати людський гріх,
Нехай лоза вербова стелиться Христу до ніг!
Бий лоза не ображай,
Всього доброго бажай,
Вже за тиждень з нетерпінням,
Великодніх свят чекай!
Хай торкнеться вас лоза вербова,
Сіренька гілочка пухнаста,
Щоб ви були завжди здорові
Щоб радісно зустріли свято Пасхи!
Верба б’є, не я б’ю,
За тиждень — Великдень!
Уже недалечко
Червоне яєчко.
Лоза б’є, не я б’ю,
За тиждень — Великдень!
Будь здоровий, як вода,
І багатий, як земля.